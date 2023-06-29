Після засідання із лідерами держав-членів Євросоюзу Роберта Мецола поспілкувалась із журналістами під час саміту ЄС у Брюсселі. Президентка Європарламенту заявила, що Україна має залишатися пріоритетом номер один для європейських партнерів. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю Софія Назаренко.

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Мецола у захваті від зусиль України

Лідери обговорили заколот, який відбувся в Росії минулого тижня. За словами Мецоли, бунт Пригожина стосується внутрішньої політичної динаміки Росії, однак це впливає на перебіг війни в Україні та європейську безпеку в цілому.

"Наша політика працює, Путін слабшає, а Україна ефективно дає відсіч", – сказала на пресконференції президентка Європарламенту.

Лідерка Європарламенту привітала запровадження 11-го пакету санкцій та додаткові 50 мільярдів євро на підтримку відновлення України. Вона також закликала європейських лідерів виконати обіцянки щодо відкриття переговорів про вступ. Роберта Мецола вважає, що цей крок може бути зроблений під час грудневої Європейської Ради.

Зусилля України щодо реформ були надзвичайними навіть і особливо під час війни, і якщо критерії реформ були достатньою мірою виконані, ми повинні відреагувати, і я залишаюся оптимістом, що цього все ще можна досягти цього року,

– наголосила Роберта Мецола.

Президентка Європарламенту заявила, що швидкість з якою Україна імплементує реформи під час війни вражає.

"Мій заклик, і це буде заклик Європейського парламенту, полягає в тому, що щойно реформи, чи то в судовій сфері, чи то у сфері свободи ЗМІ, чи то у сфері меншин, будуть завершені, тоді ми повинні зробити еквівалентний крок зі свого боку", – зазначила політикиня.

Очільниця Європейського парламенту оптимістично налаштована на початок переговорів про вступ з огляду на заяви, які зробили європейські лідери під час сьогоднішнього саміту. Відповідаючи на запитання журналістів про позицію Угорщини, яка блокує допомогу Україні, Роберта Мецола закликала зосередитися на тому, що об'єднує ЄС, а не розділяє.

Я завжди ставлю собі питання, чи зможемо ми прийняти наступне рішення одноголосно, але місяць за місяцем ми переконуємося в тому, що єдність все ще зберігається, і ми знаходимося на 11-му пакеті санкцій, жоден з яких не був би можливий, якби держави-члени їх заблокували,

– сказала вона.

Зауважимо, що в режимі онлайн до засідання долучився президент Володимир Зеленський. Він поділився кількома думками щодо наступних шести місяців для Європи.

Зеленський закликає почати переговори

Він зауважив, що у суботу, перший день головування Іспанії в ЄС, до України прибуде прем'єр-міністр Іспанії Санчес. За словами глави держави, вперше початок головування підкреслять візитом до нашої держави.

Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна готова до переговорів про членство. Прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій, наданих Єврокомісією, слід зафіксувати.