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Когда можно будет купить билеты на поезд после карантина

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Купить билеты на поезд после карантина
Купить билеты на поезд после карантина / УЗ

Во время введения карантина в Украине упинили и железнодорожное сообщение. И Украина начинает постепенный выход из карантина.

Следовательно возникает вопрос, когда заработает железнодорожное сообщение, и когда билеты на поезд можно будет купить. Объяснение этой ситуации дал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

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"Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", – написал Владислав Криклий.

Восстановление железнодорожного сообщения после карантина

  • До этого Владислав Криклий заявлял, железнодорожное сообщение в Украине возобновится с 1 июня 2020 года. Речь идет о железнодорожных пассажирских перевозках в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
  • Хотя до этого Мининфраструктуры заявляло о трех этапах восстановления пассажироперевозки в Украине после карантина.

відновлення проїзду після карантину

Восстановление работы общественного транспорта после карантина: этапы / Инфографика 24 канала

  • Зато Укрзализныця говорила про два этапа. На первом предполагалось восстановление курсирования 745 поездов, на втором – еще 571 поезда. Однако направления этих поездов не указывали.
  • На сайте Укрзализныци пока нет возможности купить билеты на поезд онлайн.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Укрзализниця Железная дорога Владислав Криклий Министерство инфраструктуры
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