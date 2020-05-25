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Коли можна буде купити квитки на поїзд після карантину

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Купити квитки на поїзд після карантину
Купити квитки на поїзд після карантину / УЗ

Під час запровадження карантину в Україні упинили й залізничне сполучення. Та Україна починає поступовий вихід з карантину.

Відтак постає питання, коли запрацює залізничне сполучення, і коли квитки на поїзд можна буде купити. Пояснення цій ситуації надав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.

До слова Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня

"Укрзалізниця розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", – написав Владислав Криклій.

Відновлення залізничного сполучення після карантину

  • До цього Владислав Криклій заявляв, залізничне сполучення в Україні відновиться з 1 червня 2020 року. Мова йде про залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні.
  • Хоча до цього Мінінфраструктури заявляло про три етапи відновлення пасажироперевезення в Україні після карантину.

відновлення проїзду після карантину

Відновлення роботи громадського транспорту після карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу

  • Натомість Укрзалізниця говорила про два етапи. На першому передбачалося відновлення курсування 745 поїздів, на другому – ще 571 поїзда. Однак напрямки цих поїздів не вказували.
  • На сайті Укрзалізниці поки немає можливості купити квитки на поїзд онлайн.
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Укрзалізниця Залізниця Владислав Криклій Міністерство інфраструктури
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