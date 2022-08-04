Особенности образовательной системы в Германии

В ФРГ образовательная система делится на несколько важных составляющих – дошкольная (не обязательна), начальная, средняя и средне-профессиональная, а также высшая.

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Для украинских выпускников германская система образования приготовила сюрприз. Если они желают учиться в местном вузе, им придется год провести в Studienkolleg. Это аналог украинского подготовительного отделения, где изучают профильные предметы, немецкий и не только.

Дело в том, что в Украине действует 11-летняя образовательная система, в Германии убеждены, что подготовка к вузу должна длиться 12-13 лет. Собственно разница между двумя программами и нивелирует год в Studienkolleg.

Есть и компромиссный вариант: первый курс в украинском университете могут отнести как год в Studienkolleg. Обычно Studienkolleg "прикреплены" к федеральной земле и "обслуживают" сразу несколько местных вузов, всего в Германии их примерно 30.

Германия является федеративным государством, где большую роль играет местное самоуправление, таким образом немецкие земли (аналог украинских областей) сами определяют не только учебные календари, но даже образовательные программы. Более того, в разных землях графики каникул намеренно не совпадают и носят "плавающий" характер.

Учреждения в ФРГ бывают частными, государственными, коммунальными, а также религиозными. Все это также влияет на график обучения и наполнение программы.

Когда начинается обучение в немецких школах

В зависимости от федеральной земли школьный год в ФРГ начинается в августе или сентябре и длится до июня или июля.

График – "плавающий", поэтому четко определенного дня начала обучения "Дня знаний" или "Первого звонка" в Германии просто не существует. Дату начала обучения ежегодно определяют на федеральном уровне, и важную роль здесь играет погода и график дождей.

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Хотя в Германии нет "1 сентября", однако есть традиция приготовления на первый день обучения Schuhltüte. Шультюте – это крафтовый конус, в котором родителями собраны все необходимые для первого дня в школе вещи, а также – конфеты, игрушки и воздушные шары.

Когда начинается обучение в немецких университетах

В немецких университетах, как и в школах, не знают о "1 сентября". Обучение там обычно начинается в октябре и сентябре. Академический год состоит из двух семестров – зимнего и летнего.

Базовые даты: зимний семестр – с 1 октября по 31 марта, летний семестр – с 1 апреля по 30 сентября (август и сентябрь – каникулы).

Это рекомендованные даты и каждый самоуправляющийся университет определяет их по своему усмотрению. К примеру, университет Гумбольта в Берлине и Технический университет Мюнхена (TUM) открывают свои двери на новый учебный год 17 октября 2022 года, в Кельнском университете лекции начнутся 10 октября, а Кампус откроется вообще 29-го.

Каникулы в школах

Даты начала каникул в Германии разные для разных земель. И это фишка местной системы образования.

Прагматические немцы решили, что будет лучше, если каникулы будут иметь плавающий график. Это сделано по нескольким причинам – чтобы избежать лишних очередей и пробок на дорогах, а также – чтобы учесть религиозные потребности учащихся и их преподавателей.

График летних каникул определяют чиновники в ходе конференции в федеральном министерстве культуры с участием представителей каждой земли. Решения по другим каникулам принимаются непосредственно на региональном уровне.

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К примеру, рождественские каникулы в Баден-Вюртембурге начнутся 21 декабря 2022 года, а в Шлезвиг-Гольштейн – только 23 декабря. Завершатся рождественские каникулы в Рейнланд-Пфальц уже 2 января 2023 года, а в Гессене дети будут гулять вплоть до православного Рождества 7 января 2023 года. Пасхальные каникулы в Баварии или Бремене продлятся почти 2 недели, а в Рейнланд-Пфальц – всего 3 дня.

Конечно, здесь есть схема и график: немецкие земли разделили на 5 групп. В землях, входящих в эту группу, график начала каникул синхронизируется. Это звучит довольно необычно, однако сложного ничего нет – просто нужно привыкнуть, а еще – искать расписание каникул имеет смысл только с привязкой к конкретной федеральной земле по запросу Ferienkalender.

Каникул в ФРГ много (не менее шести больших) здесь действует принцип "лучше чаще, но короче". Перерывы между каникулами небольшие. Где-то 3-5 недель, продолжительность – от недели до двух месяцев летом. Это создает определенные неудобства для родителей (германские законы запрещают оставлять детей самих без присмотра взрослых), но такова жизнь.

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