Когда в Польше начинается учебный год

Важно запомнить, что в Польше у школьников и студентов разные даты начала учебного года.

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Да, в вузах, в отличие от Украины – это не 1 сентября . Учебный сезон в Польше в высших учебных заведениях начинается 1 октября .

Со школами проще – здесь учебный год начинается в начале сентября и продолжается до последней пятницы июня. Июль и август – летние каникулы.

Правда, есть другие нюансы, которые для украинцев могут показаться необычными. Главный – школы поделены на базовую (Szkoła podstawowa) и старшую (szkoła ponadpodstawowa), то есть лицеи и техникумы. У всех есть свои графики и расписание.

В Польше не существует "праздника 1 сентября" / Фото Getty Images

Календарь сессий в вузах

Учеба делится на семестры. Она названа по временам года, хоть это и не совсем точно. Зимний семестр проходит с 1 октября по 31 января 2023 года.

Университеты в Польше самоуправляющиеся, а потому в каждом вузе, как быть с графиком завершения семестра и каникулами, решают по своему усмотрению.

Сессия в первом семестре этого учебного года – с конца января по 11 февраля. Летний семестр начинается 1 марта и завершается 30 мая. Летняя сессия – с 1 по 20 июня.

Каникулы и праздники

Польша – католическая страна, а потому здесь в большом почете религиозные праздники, а значит – и выходные для студенчества. Так, в конце октября – начале ноября в стране выходные на "День всех святых" (в Украине его знают как "Хэллоуин"), а с 20 декабря по 2 января продолжаются рождественские каникулы.

Обычно в польских вузах радостно идут на встречу украинцам и устраивают для них дополнительные выходные и на православное Рождество. 7 января.

Кроме того, есть так называемые "пасхальные каникулы". Для украинцев здесь тоже есть "бонус" – поскольку Пасха у католиков и православных практически всегда в разное время (в последний раз одновременно обе конфессии отмечали праздник в далеком 2001 году, следующий такой случай будет только в 2025-м), они получают дополнительную неделю каникул.

Также в Польше выходными являются 1 – 3 мая. Есть каникулы – перерывы между семестрами. Зимние каникулы – 2 недели между завершением сессии и началом летнего семестра, если, конечно, вы сдали все экзамены и зачеты и не попали на пересдачу (в Польше она называется поэтическим названием sesja poprawkowa).

Летние каникулы в польских вузах – с 20 июня по 1 октября.

Кстати, каникулы могут начаться раньше, если студент-отличник сдаст экзамены и зачеты досрочно. Такая опция существует.

В школах традиционны рождественские каникулы с 23 декабря по 2 января. Также у детей двухнедельные зимние каникулы в январе или феврале. Точные даты определяют в регионах – воеводствах. В школах летние каникулы длятся с июля по август включительно.

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