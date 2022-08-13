Коли в Польщі починається навчальний рік

Важливо запам'ятати, що в Польщі у школярів і студентів – різні дати початку навчального року.

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Так, у вишах, на відміну від України – це не 1 вересня. Навчальний сезон в Польщі у вищих навчальних закладах починається 1 жовтня.

Зі школами простіше – тут навчальний рік починається на початку вересня та триває до останньої п'ятниці червня. Липень і серпень – літні канікули.

Щоправда, є інші нюанси, які для українців можуть видатись незвичними. Головний – школи поділені на базову (Szkoła podstawowa) та старшу (szkoła ponadpodstawowa), тобто ліцеї та технікуми. У всіх них є свої графіки та розклад.

У Польщі не існує "свята 1 вересня" / Фото Getty Images

Календар сесій у вишах

Навчання ділиться на семестри. Вона названі за порами року, хоч це і не зовсім точно. Зимовий семестр триває з 1 жовтня по 31 січня 2023 року.

Університети в Польщі самоврядні, а тому в кожному виші, як бути з графіком завершення семестру та канікулами, вирішують на власний розсуд.

Сесія в першому семестрі цього навчального року – з кінця січня до 11 лютого. Літній семестр починається 1 березня та закінчується 30 травня. Літня сесія – з 1 по 20 червня.

Канікули та свята

Польща – католицька країна, а тому тут у великій пошані релігійні свята, а значить – й вихідні для студентства. Так, наприкінці жовтня – початку листопада у країні вихідні на "День усіх святих" (в Україні його знають як "Геловін"), а з 20 грудня по 2 січня тривають різдвяні канікули.

Зазвичай у польських вишах радо йдуть на зустріч українцям та влаштовують для них додаткові вихідні й на православне Різдво – 7 січня.

Крім того, є так звані "пасхальні канікули". Для українців тут теж є "бонус" – оскільки Великдень у католиків і православних практично завжди в різний час (востаннє одночасно обидві конфесії відзначали свято у далекому 2001 році, наступний такий випадок буде лише у 2025-у), вони отримують додатковий тиждень канікул.

Також у Польщі вихідними є 1 – 3 травня. Є канікули – перерви між семестрами. Зимові канікули – 2 тижні між завершенням сесії та початком літнього семестру, якщо, звісно, ви склали всі іспити та заліки й не потрапили на перездачу (у Польщі вона має поетичну назву sesja poprawkowa).

Літні канікули у польських вишах – з 20 червня по 1 жовтня.

До речі, канікули можуть початися раніше, якщо студент-відмінник складе іспити та заліки достроково. Така опція існує.

У школах традиційними є різдвяні канікули з 23 грудня по 2 січня. Також у дітей двотижневі зимові канікули в січні чи лютому. Точні дати визначають у регіонах – воєводствах. У школах літні канікули тривають з липня по серпень включно.

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