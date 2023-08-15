У Кличко рассказали, когда начнется расчистка и благоустройство озера Синее

Осенью 2023 года начнутся работы по расчистке и благоустройству омелевшего озера Синее в Подольском районе. В настоящее время главной целью проекта является расчистка озера на глубину 5 метров и наполнение водоема естественным путем.

В то же время, следующим шагом будет благоустройство территории вокруг озера. Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный.

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У коммунального предприятия "Плесо" есть разработанный специалистами проект, которым предполагается расчистка озера Синее на глубину 5 метров, восстановление его гидрологического режима через открытие подземных источников и наполнение водой естественным путем. Кроме того, столичные власти планируют выполнить расчистку соединительного пролива озера и объединить озеро в кольцо для уравнивания уровней воды и предотвращения застоя,

– отметил Возный.

По его словам, основная цель сейчас – наполнить озеро водой. В следующем году будет проведено благоустройство, предусматривающее большой пляж и комфортный парк с вело- и беговыми дорожками с соблюдением всех инклюзивных требований.

"Ревитализацию озера Синее начнут после прохождения ряда технических процедур. Исполнителя работ должны определить до середины сентября, а сами работы на объекте стартуют не позже октября текущего года. Расчистка и благоустройство водоема будет финансироваться из специального фонда, средства из которого могут направляться исключительно на природоохранные мероприятия", – подчеркнул Александр Возный.

Александр Возный напомнил, что сам проект ревитализации озера неоднократно обсуждался на многочисленных встречах с местными жителями жилмассива Виноградарь, которые заботятся о озере.