Восстановление водоснабжения в Николаеве

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Водоснабжения в Николаеве нет уже 5 дней.

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Что касается воды, мы разобрались с ситуацией. В любом случае, мы будем с водой. Мы не Мариуполь, у нас куча тыла, куча каналов и так далее. В город также направляются очистные установки и опреснители. Другие области откликнулись и помогут Николаеву. Несколько дней нужно потерпеть, чтобы выйти на нормальный режим,

– сказал председатель ОВА.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

12 апреля большинство районов Николаева оказались без централизованного водоснабжения. Восстановить подачу воды службы не могут из-за боевых действий.

Для технических нужд жители Николаева берут воду из Южного Буга. Питьевую воду николаевцы покупают в магазинах и в близлежащих селах, где есть скважины и колодцы.

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