Відновлення водопостачання в Миколаєві

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Водопостачання у Миколаєві немає вже 5 днів.

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Щодо води розібралися ми з ситуацією. У будь-якому випадку ми будемо з водою. Ми не Маріуполь, у нас купа тилу, купа каналів тощо. В місто також прямують очисні установки та опріснювачі. Інші області відгукнулися та також допоможуть Миколаєву. Кілька днів треба потерпіти, щоб вийти на нормальний режим,

– сказав голова ОВА.

Проблеми з водопостачанням в Миколаєві

12 квітня більшість районів Миколаєва опинилися без централізованого водопостачання. Відновити подачу води служби не можуть через бойові дії.

Для технічних потреб мешканці Миколаєва беруть воду з Південного Бугу. Питну воду миколаївці купують у магазинах та в довколишніх селах, де є свердловини та криниці.

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