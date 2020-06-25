Когда в Одессе уберут затонувший танкер "Делфи", из которого вытекает смазка
Возле одесского пляжа "Дельфин" и дальше лежит танкер "Делфи", который перевернулся на бок. Уже семь месяцев прошло со дня аварии, а владелец так и не смог его оттуда забрать.
Забрать судно владелец должен был до 25 июня. Однако по состоянию на этот день танкер и дальше лежит вблизи пляжа "Дельфин". Поэтому теперь дату ликвидации последствий кораблекрушения перенесли на 20 июля. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины (АМПУ).
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Сделали это из-за того, что судовладелец только сейчас представил план выполнения работ. И по его обращению срок для этих работ продолжили.
Хотя АМПУ еще 1 апреля (эта дата была как первоочередная для работы по ликвидации последствий кораблекрушения) была готова убрать затонувший танкер. Но владелец судна отказался от помощи АМПУ. И работы так и не начались. Поэтому дату постоянно переносили.
Почему танкер до сих пор не могут убрать
В АМПУ уверяют, что они не имеют полномочий начинать любые работы там без согласия собственника. Или если владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта. Новая дата – 20 июля. Поэтому теперь АМПУ ожидает, когда наступит эта дата.
При этом в АМПУ заверили, что "в любом случае плательщиком за поднятие и удаление судна будет выступать его владелец".
Авария танкера "Делфи": главное
- 21 ноября 2019 года из-за сильного ветра в Черном море у берегов Одессы сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Молдовы. Он был в акватории порта "Южный".
- Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать танкер.
- Спасательной операции мешали также мощный ураган и волны высотой в 2-3 метра. На следующий день членов экипажа все же удалось спасти, обошлось без жертв.
- Утром 22 ноября в километре от берегов Одессы в районе пляжа "Дельфин", судно село на мель и перевернулось/
- СМИ сообщали, что судно работало в море как нелегальная заправочная станция. Именно поэтому в самом начале аварии предполагали, что владелец может отказаться от танкера и просто оставить его на произвол судьбы посреди пляжа.
- До 1 апреля 2020 года владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии. Однако он этого не сделал.
- Танкер "Делфи" до сих пор остается на месте аварии. Только на охранников судна нужно ежемесячно выделять около 64 тысяч гривен.
- Местные власти планируют на лето закрыть пляж, чтобы обезопасить отдыхающих.
- Прокуратура предъявила обвинения капитану корабля и пограничникам.
- 22 июня в танкере произошла очередная утечка топлива, что повлекло загрязнение воды.