Возле одесского пляжа "Дельфин" и дальше лежит танкер "Делфи", который перевернулся на бок. Уже семь месяцев прошло со дня аварии, а владелец так и не смог его оттуда забрать.

Забрать судно владелец должен был до 25 июня. Однако по состоянию на этот день танкер и дальше лежит вблизи пляжа "Дельфин". Поэтому теперь дату ликвидации последствий кораблекрушения перенесли на 20 июля. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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Сделали это из-за того, что судовладелец только сейчас представил план выполнения работ. И по его обращению срок для этих работ продолжили.

Хотя АМПУ еще 1 апреля (эта дата была как первоочередная для работы по ликвидации последствий кораблекрушения) была готова убрать затонувший танкер. Но владелец судна отказался от помощи АМПУ. И работы так и не начались. Поэтому дату постоянно переносили.

Почему танкер до сих пор не могут убрать

В АМПУ уверяют, что они не имеют полномочий начинать любые работы там без согласия собственника. Или если владелец судна не обеспечит его подъем в сроки, установленные капитаном порта. Новая дата – 20 июля. Поэтому теперь АМПУ ожидает, когда наступит эта дата.

При этом в АМПУ заверили, что "в любом случае плательщиком за поднятие и удаление судна будет выступать его владелец".

Авария танкера "Делфи": главное