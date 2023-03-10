Об этом говорится в актуальном обзоре Минобороны Британии. Разведка отметила, что 9 марта Р осия нанесла 80 ударов большой дальности по объектам критической инфраструктуры Украины.
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Прошлая атака была одной из самых больших
В ходе атаки Россия применила крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля", иранские беспилотные летательные аппараты одностороннего поражения, а также "необычно большое" количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.
Интервал между волнами ударов, вероятно, растет, потому что сейчас России необходимо накопить критическую массу недавно производимых ракет непосредственно в промышленности, прежде чем она сможет организовать достаточно мощный удар, чтобы надежно подавить украинскую противовоздушную оборону.
– говорится в обзоре.
Украинская разведка тоже сделала прогноз
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов тоже считает, что интервалы между российскими обстрелами увеличились, и в ближайшее время врагу вряд ли удастся восстановить интенсивность атак.
- По его словам, у врага "критически низкие" запасы многих видов ракетных вооружений. К последней массированной атаке враг готовился месяц.