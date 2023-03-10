Про це йдеться в актуальному огляді Міноборони Британії. Розвідка зауважила, що 9 березня Росія здійснила 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України.
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Минула атака була однією з найбільших
Під час атаки Росія застосувала крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати одностороннього ураження, а також "незвично велику" кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.
Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає, тому що зараз Росії необхідно накопичити критичну масу нещодавно вироблених ракет безпосередньо в промисловості, перш ніж вона зможе організувати достатньо потужний удар, щоб надійно придушити українську протиповітряну оборону,
– йдеться в огляді.
Українська розвідка теж зробила прогноз
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов теж вважає, що інтервали між російськими обстрілами збільшилися, і найближчим часом ворогу навряд чи вдасться відновити інтенсивність атак.
- За його словами, у ворога "критично низькі" запаси багатьох видів ракетних озброєнь. До останньої масованої атаки ворог готувався місяць.