Про це йдеться в актуальному огляді Міноборони Британії. Розвідка зауважила, що 9 березня Росія здійснила 80 ударів великої дальності по об'єктах критичної інфраструктури України.

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Минула атака була однією з найбільших

Під час атаки Росія застосувала крилаті ракети, ракети ППО класу "земля-земля", іранські безпілотні літальні апарати одностороннього ураження, а також "незвично велику" кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.

Зверніть увагу! Це була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року.

Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає, тому що зараз Росії необхідно накопичити критичну масу нещодавно вироблених ракет безпосередньо в промисловості, перш ніж вона зможе організувати достатньо потужний удар, щоб надійно придушити українську протиповітряну оборону,

– йдеться в огляді.

Українська розвідка теж зробила прогноз