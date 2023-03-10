Експерти військового порталу Defense Express проаналізували ролик СБУ, яка опублікувала відео використання своїми спецпризначеннями нового виду дронів-камікадзе. На відео зафіксовано ураження одразу двох зенітних ракетних комплексів – "Тор М2" та С-300ВМ.

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Місце та час ударів, тип баражуючого боєприпасу, а також його характеристики не називаються. Попри відсутність точної інформації, у Defense Express відзначили цікаві можливості нової зброї.

Дрони вразили цікаві цілі

Такий ЗРК, як С-300ВМ, а дрон-камікадзе атакував пускову установку 9А83М, це не той вид озброєння, який розгортається поблизу переднього краю взагалі. Головне призначення цього комплексу, зазначають експерти, – це знищення балістичних цілей.

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С-300ВМ потребує прикриття зенітними ракетними комплексами ближньої дії. Цю роль, скоріш за все, відігравав "Тор", який був знищений під час руху.

Ураження однієї з машин комплексу С-300ВМ навряд чи проходило у зоні дії ствольної артилерії ЗСУ, а на більших дистанціях.

При цьому зберігається передача відео, бо для наведення дрон використовує оптичний канал з автосупроводом цілі. Можливо, що для передачі сигналу використовується інший дрон, який відіграє роль ретранслятора та збільшує дальність керування. Але це все одно говорить про дальність польоту нового дрона-камікадзе,

– йдеться у повідомленні.

Що ще відрізняє новий дрон-камікадзе

Інший аспект, який відрізняє цей дрон від інших – великі кути атаки. Баражуючий боєприпас атакував пускову С-300ВМ у піке з кутом близьким до 70 – 80 градусів.

"Це доволі високий показник, який недосяжний для більшості дронів-камікадзе, які мають пологу траєкторію польоту у силу аеродинамічних характеристик. Водночас можливість атакувати ціль фактично вертикально робить абсолютно безпорадним захист техніки обваловкою", – вказують у Defense Express.

Аналітики зазначають, що ймовірно йдеться про новий баражуючий боєприпас. До такого висновку експерти дійшли з огляду на цілий ряд факторів:

вигляд цілей,

дальність застосування,

можливість дрона заходити у піке,

розмір бойової частини.

У листопаді 2022 року з'явилась інформація, що Україна отримає Phoenix Ghost від США.

У Defense Express порівняли інформацію відносно дронів Phoenix Ghost та те, що продемонструвала СБУ:

дрон призначений для знищення середньоброньованих цілей,

схожий зі Switchblade,

може злітати вертикально,

час польоту – близько 6 годин,

оснащений інфрачервоною камерою.

Там нагадують, що одним з найімовірніших завдань Phoenix Ghost є саме полювання за зенітними ракетними комплексами противника. Також експерти припускають, що це міг бути дрон Switchblade 600.

Однак вибух бойової частини виглядає більшим за можливості бойової частини Javelin, яка встановлена на Switchblade 600.

"Щоправда, жодного відео на якому було б гарантовано зафільмовано використання Phoenix Ghost або Switchblade 600 досі не опубліковано. І не слід виключати варіант, що мова йде про зовсім інший дрон-камікадзе", – резюмували в Defense Express.