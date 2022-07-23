Українські військові активно використовують дрони-камікадзе для того, щоб завдавати прицільних ударів по окупантах. Один з таких випадків – удар по наметовому містечку та техніці росіян на території Запорізької АЕС. Тоді загинуло троє загарбників, а ще 12 отримали поранення. Також було знищено РСЗВ "Град".

Який саме дрон-камікадзе при цьому був використаний – не вказано. Цілком ймовірно, що Switchblade, який активно використовують українські військові. Хоча наші захисники отримують від США і Phoenix Ghost. Чергову партію таких дронів США пообіцяли передати 22 липня. Разом з ними, українські військові отримають і чотири ракетні системи HIMARS.

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Чим особливі Phoenix Ghost

Інформації про Phoenix Ghost не так і багато. Немає її й на офіційному сайті компанії Aevex Aerospace, яка і є розробником цього безпілотника.

Відомо лише те, що цей дрон призначений для знищення цілей – бойова частина дозволяє знищувати середньоброньовані цілі. Однією з його переваг є те, що він може перебувати у повітрі близько 6 годин (для прикладу, Switchblade – до 40 хвилин), що значно розширює можливості його використання. При цьому Phoenix Ghost здатний злітати вертикально.

Розробляти дрон розпочали ще до повномасштабного вторгнення росії до України, але на основі того, як росіяни воювали проти українців на Донбасі до цього. Тож, цілком ймовірно, задача в цього дрона – атака контрбатарейних радарів, пунктів управління БПЛА, машин керування артилерією, а також самих артилерійських систем, а також, звісно, систем протиповітряної оборони.

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