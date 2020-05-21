Когда политики говорят об экологии, то часто манипулируют, – Фесенко

Почему украинские политики вспоминают об экологии накануне выборов? Потому что это мощная тема, которая "цепляет" людей. Ведь в Украине многочисленные проблемы с окружающей средой, которые годами не решаются.

Как пишет 24 канал в статье "Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды", во время пандемии коронавируса мир почувствовал обострение ряда глобальных проблем. И политики уже начали пиариться на этой теме. А потом невыполнение обещаний можно просто "списать" на кого-то: нет закона, нет денег, нет решения местного совета или администрации и тому подобное.

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По мнению экспертов, на местных выборах-2020 экологическая тема обязательно будет звучать. Особенно в тех регионах, где проблемы по защите окружающей среды чувствительны. В то же время, считают они, избирателям надо быть внимательными в вопросах экологии и не поддаваться на манипуляции.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента":

Тему экологии на местных выборах-2020 будут поднимать вместе с другими обещаниями. Особенно там, где эти проблемы очень актуальны. В частности, из-за высокого уровня загрязнения воздуха или воды. В первую очередь, это касается крупных городов. А для меньших населенных пунктов такой острой темой могут стать свалки.

Поднимает такие темы, чаще всего, оппозиция. А местные власти на экологию может влиять опосредованно. Как правило, мэры крупных городов – особенно там, где есть градообразующие предприятия – связаные с бизнесом. Поэтому бороться с собственниками, которые их продвинули на руководящие должности, городские головы не станут.

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"Но очень важно не поддаваться на предвыборные манипуляции и включать критическое мышление, – добавляет политолог Дмитрий Купыра. – Часто голосуют за мэра или депутатов, которые постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа в местный бюджет. Так как гражданам помочь? Надо, во-первых, смотреть на политический опыт политика и на то, как он им воспользовался. Во-вторых, если человек не специалист по этим вопросам, то как он будет их решать? Никак!"