Коли політики говорять про екологію, то часто маніпулюють, – Фесенко

Чому українські політики згадують про екологію напередодні виборів? Бо це потужна тема, яка "чіпляє" людей. Адже в Україні чисельні проблеми з довкіллям, які роками не вирішуються.

Як пише 24 канал у статті "Екологія і вибори: як політики маніпулюють на темі захисту довкілля", під час пандемії коронавірусу світ відчув загострення низки глобальних проблем. І політики вже почали піаритися на цій темі. А потім невиконання обіцянок можна просто "списати" на когось: нема закону, нема грошей, нема рішення місцевої ради чи адміністрації тощо.

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На переконання експертів, на місцевих виборах-2020 екологічна тема обов’язково звучатиме. Особливо в тих регіонах, де проблеми із захисту довкілля чутливі. Водночас, вважають вони, виборцям треба бути уважними в питаннях екології і не піддаватися на маніпуляції.

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента":

Тему екології на місцевих виборах-2020 підніматимуть разом з іншими обіцянками. Особливо там, де ці проблеми дуже актуальні. Зокрема, через високий рівень забруднення повітря або води. В першу чергу, це стосується великих міст. А для менших населених пунктів такою гострою темою можуть стати сміттєзвалища.

Піднімає такі теми, найчастіше, опозиція. А місцева влада на екологію може впливати опосередковано. Як правило, мери великих міст – особливо там, де є містоутворюючі підприємства – пов'язані з бізнесом. Тому боротися з власниками, які їх просунули на керівні посади, міські голови не стануть.

Питання руба! Чи готові українські політики вирішувати екологічні проблеми?

"Але дуже важливо не піддаватися на передвиборчі маніпуляції і включати критичне мислення? – додає політолог Дмитро Купира. – Часто голосують за міського голову чи депутатів, що постійно змінюють партію заради отримання мандату або доступу до місцевого бюджету. То як громадянам допомогти? Треба, по-перше, дивитися на політичний досвід політика і на те, як він ним скористався. По-друге, якщо людина не фахівець з цих питань, то як вона їх вирішуватиме? Ніяк!"