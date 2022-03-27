Когда положение врага вокруг Мариуполя ухудшится: Арестович о действиях оккупанта

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию в Мариуполе и на Юге Украины.

По его словам оккупант сейчас прибегает к двум главным задачам.

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Окружить украинские войска в зоне ООС, чтобы добить Мариуполь. А также удержать оборону в районе Херсона – на юге. Все потому что эти вопросы связаны между собой.

"Если падет оборона противника на юге, то его положение вокруг Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают. Они это делают. Они это официально заявили", – добавил Арестович.

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