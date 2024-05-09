К счастью, похолодание уже надолго не задержится. Когда потеплеет, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда ждать потепления

Синоптик писал, что в середине недели в Украине ожидается вторжение арктической воздушной массы. Оно приведет к существенному снижению температуры во всех регионах, особенно на севере, Востоке и центральной части нашего государства.

Так, ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0 – 4 градусов мороза.

Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды начнется только в выходные,

– отметил Кибальчич.

По его прогнозу, в пятницу, 10 мая, ночью 1 – 6 тепла. В северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -4 градусов. Днем до 13 – 18 тепла.

Ночью субботы уже 4 – 9 тепла, днем 17 – 22. А в воскресенье, 12 мая, еще теплее. Так, ночью уже до +12, а днем 19 – 24 градуса тепла.

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