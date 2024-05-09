К счастью, похолодание уже надолго не задержится. Когда потеплеет, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.
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Когда ждать потепления
Синоптик писал, что в середине недели в Украине ожидается вторжение арктической воздушной массы. Оно приведет к существенному снижению температуры во всех регионах, особенно на севере, Востоке и центральной части нашего государства.
Так, ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0 – 4 градусов мороза.
Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды начнется только в выходные,
– отметил Кибальчич.
По его прогнозу, в пятницу, 10 мая, ночью 1 – 6 тепла. В северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -4 градусов. Днем до 13 – 18 тепла.
Ночью субботы уже 4 – 9 тепла, днем 17 – 22. А в воскресенье, 12 мая, еще теплее. Так, ночью уже до +12, а днем 19 – 24 градуса тепла.
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Будет ли весной +30 градусов
- Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух ответила, ждать ли до конца весны повышения температуры до +30 градусов.
- Эксперт отметила, что надежный прогноз о том, каких значений может достичь температура, синоптики могут дать только за пять суток. Когда же речь идет о большем сроке, можно говорить только о тенденциях, то, как может измениться температура в течение месяца или сезона относительно климатической нормы.
- "Согласно расчетам численных моделей прогноза погоды, такие большие аномалии температуры, как в начале апреля, маловероятны. Однако, по мере того, как мы будем приближаться к лету, температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов, особенно на Юге", – сказала Вера Балабух.