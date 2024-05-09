На щастя, похолодання вже надовго не затримається. Коли потеплішає, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли чекати потепління

Синоптик писав, що в середині тижня в Україні очікується вторгнення арктичної повітряної маси. Воно призведе до суттєвого зниження температури в усіх регіонах, особливо на Півночі, Сході та центральній частині нашої держави.

Так, вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але подекуди також у повітрі до 0 – 4 градусів морозу.

Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише у вихідні,

– зазначив Кібальчич.

За його прогнозом, у п'ятницю, 10 травня, вночі 1 – 6 тепла. У північних, центральних і східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -4 градусів. Вдень до 13 – 18 тепла.

Вночі суботи вже 4 – 9 тепла, вдень 17 – 22. А в неділю, 12 травня, ще тепліше. Так, вночі вже до +12, а вдень 19 – 24 градуси тепла.

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Чи буде навесні +30 градусів

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух відповіла, чи чекати до кінця весни підвищення температури до +30 градусів.

Експертка зазначила, що надійний прогноз про те, яких значень може досягти температура, синоптики можуть дати тільки за п'ять діб. Коли ж йдеться про більший термін, можна говорити лише про тенденції, те, як може змінитися температура упродовж місяця чи сезону відносно кліматичної норми.

"Відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні. Проте, у міру того, як ми наближатимемось до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні", – сказала Віра Балабу