На щастя, похолодання вже надовго не затримається. Коли потеплішає, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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Коли чекати потепління
Синоптик писав, що в середині тижня в Україні очікується вторгнення арктичної повітряної маси. Воно призведе до суттєвого зниження температури в усіх регіонах, особливо на Півночі, Сході та центральній частині нашої держави.
Так, вночі та вранці спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, але подекуди також у повітрі до 0 – 4 градусів морозу.
Поступове підвищення температури та стабілізація погоди розпочнеться лише у вихідні,
– зазначив Кібальчич.
За його прогнозом, у п'ятницю, 10 травня, вночі 1 – 6 тепла. У північних, центральних і східних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -4 градусів. Вдень до 13 – 18 тепла.
Вночі суботи вже 4 – 9 тепла, вдень 17 – 22. А в неділю, 12 травня, ще тепліше. Так, вночі вже до +12, а вдень 19 – 24 градуси тепла.
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Чи буде навесні +30 градусів
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух відповіла, чи чекати до кінця весни підвищення температури до +30 градусів.
- Експертка зазначила, що надійний прогноз про те, яких значень може досягти температура, синоптики можуть дати тільки за п'ять діб. Коли ж йдеться про більший термін, можна говорити лише про тенденції, те, як може змінитися температура упродовж місяця чи сезону відносно кліматичної норми.
- "Відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні. Проте, у міру того, як ми наближатимемось до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні", – сказала Віра Балабу
- х.