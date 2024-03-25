Когда ждать потепления, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха также сказала, где могут быть интенсивные дожди.
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Когда потеплеет
Синоптик отметила, что в понедельник, 25 марта, будет перестройка атмосферных масс. Так, у побережья Одессы образуется циклон. Из-за этого в Одесской, других южных и частично центральных областях могут быть довольно-таки интенсивные дожди.
Во вторник и среду осадков будет меньше и тенденция будет тяготеть к прекращению. Также будет определенное повышение температуры, но ожидать какое-то значительное повышение температуры мы не можем, потому что воздушная масса остается той же,
– подчеркнула Наталья Птуха.
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Ориентировочный прогноз погоды на 26 марта / Скриншот из Укргидрометцентра
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Будет ли снег в апреле
- В части областей Украины в прошлом году снег шел даже в апреле. Впрочем, назвать это аномальным нельзя. Иногда в нашем государстве такое бывает, но нечасто.
- Наталья Птуха рассказала: "На наших широтах в апреле иногда могут выпадать и осадки в виде мокрого снега. Конечно же, это очень кратковременный процесс. Преимущественно в течение суток все растает, если на дворе апрель. Ведь в этот период если и возможны, то очень изменчивые и стремительные процессы".
- В то же время синоптик отметила, сказать, будет ли снег в апреле этого года, пока нельзя. Мол, еще очень рано. Такие процессы отслеживаются уже в более локальных масштабах на несколько суток, по крайней мере на неделю.
- "В ближайшей перспективе таких процессов точно не будет", – добавила Птуха.
- Кстати, синоптик отметила, что сильные морозы в Украине уже не ожидаются.