Когда ждать потепления, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха также сказала, где могут быть интенсивные дожди.

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Когда потеплеет

Синоптик отметила, что в понедельник, 25 марта, будет перестройка атмосферных масс. Так, у побережья Одессы образуется циклон. Из-за этого в Одесской, других южных и частично центральных областях могут быть довольно-таки интенсивные дожди.

Во вторник и среду осадков будет меньше и тенденция будет тяготеть к прекращению. Также будет определенное повышение температуры, но ожидать какое-то значительное повышение температуры мы не можем, потому что воздушная масса остается той же,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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