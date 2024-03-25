Коли чекати потепління, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха також сказала, де можуть бути інтенсивні дощі.
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Коли потеплішає
Синоптикиня зазначала, що в понеділок, 25 березня, буде перебудова атмосферних мас. Так, біля узбережжя Одеси утвориться циклон. Через це в Одеській, інших південних і частково центральних областях можуть бути доволі-таки інтенсивні дощі.
У вівторок та середу опадів буде менше і тенденція тяжітиме до припинення. Також буде певне підвищення температури, але очікувати якесь значне підвищення температури ми не можемо, тому що повітряна маса залишається тією самою,
– підкреслила Наталія Птуха.
Дізнайтеся вже зараз Як довго будуть морози, коли прийде тепла весна і чи буде сніг у квітні: інтерв'ю з синоптикинею
Орієнтовний прогноз погоди на 26 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Чи буде сніг у квітні
- У частині областей України минулого року сніг йшов навіть у квітні. Втім, назвати це аномальним не можна. Інколи в нашій державі таке буває, але нечасто.
- Наталія Птуха розповіла: "На наших широтах у квітні подекуди можуть випадати й опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно ж, це дуже короткотривалий процес. Переважно упродовж доби все розтане, якщо на дворі квітень. Адже в цей період якщо й можливі, то дуже мінливі та стрімкі процеси".
- Водночас синоптикиня наголосила, що сказати, чи буде сніг у квітні цього року, поки що не можна. Мовляв, ще дуже зарано. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах на кілька діб, принаймні на тиждень.
- "У найближчій перспективі таких процесів точно не буде", – додала Птуха.
- До речі, синоптикиня зазначила, що сильні морози в Україні вже не очікуються.