Коли чекати потепління, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха також сказала, де можуть бути інтенсивні дощі.

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Коли потеплішає

Синоптикиня зазначала, що в понеділок, 25 березня, буде перебудова атмосферних мас. Так, біля узбережжя Одеси утвориться циклон. Через це в Одеській, інших південних і частково центральних областях можуть бути доволі-таки інтенсивні дощі.

У вівторок та середу опадів буде менше і тенденція тяжітиме до припинення. Також буде певне підвищення температури, але очікувати якесь значне підвищення температури ми не можемо, тому що повітряна маса залишається тією самою,

– підкреслила Наталія Птуха.

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Орієнтовний прогноз погоди на 26 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Чи буде сніг у квітні