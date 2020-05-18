Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Когда в правительство назначат еще 3 новых министров: ответ Шмыгаля

- Читати новину українською
Шмыгаль говорит, что Буславец и Мандзий могут назначить министрами
Шмыгаль говорит, что Буславец и Мандзий могут назначить министрами / kmu.gov.ua

После формирования нового правительства Дениса Шмыгаля еще 4 марта 2020 году, он до сих пор остается недоукомплектованным. В Кабмине вакантными остаются должности министров энергетики и экологии, культуры, а также образования и науки.

О том, когда стоит ожидать новые назначения в Кабинете министров, Денис Шмыгаль рассказал в проекте "Свобода слова". Об этом сообщает 24 канал.

Интересно Секретарь СНБО высказался за создание новой должности в правительстве: детали

Относительно министра энергетики глава правительства подчеркнул, что сейчас на этой должности есть исполняющая обязанности. По его словам, Ольга Буславец является очень профессиональной и имеет шанс стать министром, "если вытянет энергетическую сферу из кризиса".

Министерство образования и науки возглавляет также профессиональный человек. Мы присматриваемся к исполняющей обязанности,
–  сказал Денис Шмыгаль о Любомире Мандзий.

Относительно работы Министерства культуры он заметил, что там тоже сейчас есть исполняющая обязанности министра – Светлана Фоменко. Впрочем руководство государства пересматривает других кандидатов на эту должность.

"Правительство работает полноценно. И те люди, которые сейчас являются министрами, и те, кто выполняет обязанности, совершенно профессионально справляются с поставленными задачами", – заверил Шмыгаль.

Кого еще могут назначить в правительство

Согласно решениям СНБО о реформировании Укроборонпрома в правительстве должна быть создана новая должность – вице-премьера по вопросам работы оборонно-промышленного комплекса.

Разговоры о том, что такого человека назначат, говорили еще перед формированием правительства Шмыгаля. Тогда кандидатом на пост называли руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева. Впрочем, похоже, он сам отказался от предложения.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Министерство образования и науки Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Министерство культуры Украины Любомира Мандзий Ольга Буславець Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Правительство Шмыгаля Новости политики Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Я ненавижу то проклятое государство
сегодня , 22:00 Я ненавижу то проклятое государство
Олег Сенцов
Как эффективно решать конфликт с помощью игр
сегодня , 21:18 Как эффективно решать конфликт с помощью игр
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
сегодня , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!