Когда в правительство назначат еще 3 новых министров: ответ Шмыгаля

После формирования нового правительства Дениса Шмыгаля еще 4 марта 2020 году, он до сих пор остается недоукомплектованным. В Кабмине вакантными остаются должности министров энергетики и экологии, культуры, а также образования и науки.

О том, когда стоит ожидать новые назначения в Кабинете министров, Денис Шмыгаль рассказал в проекте "Свобода слова". Об этом сообщает 24 канал.

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Относительно министра энергетики глава правительства подчеркнул, что сейчас на этой должности есть исполняющая обязанности. По его словам, Ольга Буславец является очень профессиональной и имеет шанс стать министром, "если вытянет энергетическую сферу из кризиса".

Министерство образования и науки возглавляет также профессиональный человек. Мы присматриваемся к исполняющей обязанности,

– сказал Денис Шмыгаль о Любомире Мандзий.

Относительно работы Министерства культуры он заметил, что там тоже сейчас есть исполняющая обязанности министра – Светлана Фоменко. Впрочем руководство государства пересматривает других кандидатов на эту должность.

"Правительство работает полноценно. И те люди, которые сейчас являются министрами, и те, кто выполняет обязанности, совершенно профессионально справляются с поставленными задачами", – заверил Шмыгаль.

Кого еще могут назначить в правительство

Согласно решениям СНБО о реформировании Укроборонпрома в правительстве должна быть создана новая должность – вице-премьера по вопросам работы оборонно-промышленного комплекса.

Разговоры о том, что такого человека назначат, говорили еще перед формированием правительства Шмыгаля. Тогда кандидатом на пост называли руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева. Впрочем, похоже, он сам отказался от предложения.