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Коли в уряд призначать ще 3 нових міністрів: відповідь Шмигаля

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Шмигаль каже, що Буславець і Мандзій можуть призначити міністрами
Шмигаль каже, що Буславець і Мандзій можуть призначити міністрами / kmu.gov.ua

Після формування нового уряду Дениса Шмигаля ще 4 березня 2020 року він досі залишається недоукомплектованим. У Кабміні вакантними залишаються посади міністрів енергетики та екології, культури, а також освіти та науки.

Про те, коли варто очікувати на нові призначення у Кабінеті міністрів, Денис Шмигаль розповів у проєкті "Свобода слова". Про це повідомляє 24 канал.

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Щодо міністра енергетики голова уряду підкреслив, що нині на цій посаді є виконуюча обов'язки. За його словами, Ольга Буславець є дуже професійною і має шанс стати міністром, "якщо витягне енергетичну сферу з кризи".

Міністерство освіти і науки очолює також професійна людина. Ми приглядаємося до виконуючої обов'язки,
– сказав Денис Шмигаль про Любомиру Мандзій.

Щодо роботи Міністерства культури він зауважив, що там теж нині є виконувачка обов'язки міністра – Світлана Фоменко. Втім керівництво держави переглядає інших кандидатів на цю посаду.

"Уряд працює повноцінно. І ті люди, які нині є міністрами, і ті, хто виконує обов'язки, абсолютно професійно справляються з поставленими завданнями", – запевнив Шмигаль.

Кого ще можуть призначити в уряд

Відповідно до рішень РНБО про реформування Укроборонпрому в уряді має бути створено нову посаду – віцепрем'єра з питань роботи оборонно-промислового комплексу.

Розмови про те, що таку людину призначать, говорили ще перед формуванням уряду Шмигаля. Тоді кандидатом на посаду називали керівника КБ "Луч" Олега Коростельова. Втім, схоже, він сам відмовився від пропозиції.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини політики Новини України Міністерство освіти та науки України Міністерство енергетики та захисту довкілля Міністерство культури України Любомира Мандзій Ольга Буславець Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Уряд Шмигаля
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