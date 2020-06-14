Из-за карантина въезд иностранцам в Украину запрещен. Те, кто имеют здесь семьи или собственный бизнес, уже более 2 месяцев вынуждены общаться с близкими через интернет-связь и решать свои дела в режиме онлайн.

Когда в Украине откроют границы для иностранцев и при каких условиях будут впускать – читайте в материале 24 канала.

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► Когда откроют границы

Впускать иностранцев в Украину будут уже с 15 июня.

► Кого впускать и при каких условиях

Страны поделят на две зоны соответственно по уровню эпидситуации:

красную,

зеленую.

Граждане из Зеленой – не будут проходить обсервацию или самоизоляцию.

Прежде всего, откроют границы для граждан Турции, Грузии, Азербайджана, Болгарии и Кипра. Все они должны иметь страховой полис.

► Будут ли проводить тесты

Сейчас в Минздраве обдумывают, тестировать ли прибывших на коронавирус.

История Анны и Коло: на паузе бизнес и отношения

Пара Анна и Кол из-за карантина и закрытых границ не виделись уже несколько месяцев. Девушка убеждена, если Украина не будет открывать границы, то они будут строить отношения и совместный бизнес в другой стране.

Кол – американец, в Киеве он планировал открыть собственное дело. Чтобы оформить рабочую визу, был вынужден вернуться в Америку. Впрочем, прилететь обратно в Украину уже не смог.

"Я пытался запустить небольшой бизнес на стартапе. Но, к сожалению, через процесс легализации мне пришлось вернуться домой, чтобы завершить оформление рабочей визы. После того, как началась пандемия COVID-19, я не смог получить визу и приехать обратно в Украину", – рассказал Кол Скотт.



Анна и Кол ждут информации о въезд в Украину / Скриншот

Они каждый день проверяют сайт украинского посольства в Вашингтоне, однако пока информации, когда иностранцев будут пускать в Украину, нет.

"Мы имеем предварительный пакет документов, который был действительным до карантина. Сейчас мы не понимаем, какие нужны дополнительные документы, как вообще будут разрешать въезд иностранцам с целью бизнеса, или с семейной целью въезжать в Украину", – отметила девушка Коло Анна Лесюк.

Смотрите видео об истории Анны и Коло, и когда в Украину смогут приехать иностранцы