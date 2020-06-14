Через карантин в'їзд іноземцям в Україну заборонений. Ті, хто мають тут сім'ї чи власний бізнес, вже понад 2 місяці змушені спілкуватися з близькими через інтернет-зв'язок та вирішувати свої справи в режимі онлайн.

Коли в Україні відкриють кордони для іноземців і за яких умов впускатимуть – читайте в матеріалі 24 каналу.

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► Коли відкриють кордони

Впускатимуть іноземців в Україну вже з 15 червня.

► Кого впускатимуть і за яких умов

Країни поділять на дві зони відповідно до рівня епідемситуації:

червону,

зелену.

Громадяни з зеленої – не проходитимуть обсервацію або самоізоляцію.

Передовсім відкриють кордони для громадян Туреччини, Грузії, Азербайджану, Болгарії та Кіпру. Всі вони повинні мати страховий поліс.

► Чи проводитимуть тести

Наразі в МОЗ обмірковують, чи тестувати прибулих на коронавірус.

Історія Анни та Кола: на паузі бізнес і стосунки

Пара Анна та Кол через карантин та закриті кордони не бачилися вже декілька місяців. Дівчина переконана, якщо Україна не буде відкривати кордони, то вони будуватимуть стосунки і спільний бізнес в іншій країні.

Кол – американець, в Києві він планував відкрити власну справу. Аби оформити робочу візу, був змушений повернутися в Америку. Втім, прилетіти назад в Україну вже не зміг.

"Я намагався запустити невеликий бізнес на стартапі. Але, на жаль, через процес легалізації мені довелося повернутися додому, аби завершити оформлення робочої візи. Після того, як почалася пандемія COVID-19, я не зміг отримати візу і приїхати назад в Україну", – розповів Кол Скотт.



Анна та Кол чекають інформації про в'їзд до України / Скриншот

Вони щодня перевіряють сайт українського посольства у Вашингтоні, втім поки інформації, коли іноземців пускатимуть в Україну, немає.

"Ми маємо попередній пакет документів, який був дійсним до карантину. Зараз ми не розуміємо, які потрібні додаткові документи, як взагалі будуть дозволяти в'їзд іноземцям з метою бізнесу, або з сімейною метою в'їжджати до України", – зазначила дівчина Кола Анна Лесюк.

Дивіться відео про історію Анни і Кола, та коли в Україну зможуть приїхати іноземці