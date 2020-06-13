Віктор Ляшко заявив, що український уряд не розглядає можливості в один момент повернути жорсткий карантин. Водночас він висловив переконання, що зростання нових випадків коронавірусу після послаблень свідчить, що жорсткий карантин у березні був правильним рішенням.

Нині на території України продовжує працювати адаптивний карантин, підкреслив головний санітарний лікар під час свого брифінгу 13 червня, повідомляє 24 канал.

До слова За яких умов місцева влада може посилювати карантин: пояснення Ляшка

Для цього визначені 3 базові індикатори – інцидентність, кількість тестувань і заповненість лікарняних ліжок в інфекційних відділеннях,

– підкреслив Віктор Ляшко.

За його словами, якщо в одній з областей впродовж трьох діб один з цих показників не відповідає нормі, встановленій урядом, там має відбутися засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

"На засіданні комісія має визначити, чому так відбувається, встановити галузь економіки, яка дає такий негативний результат і зменшити пом'якшення, яке було запроваджено на попередньому етапі", – пояснив заступник голови МОЗ.

Він навів приклад, що в Житомирській області після триденного перевищення показника інцидентності обласна комісія зібралася на засідання й відмінила діяльність готелів і закладів громадського харчування всередині приміщення.

Аналогічні випадки відбуваються в усіх областях. Зараз національна комісія дала зобов'язання посилити контроль за обласними комісіями. Ми будемо чітко відслідковувати, чи рішення регіонів відповідають епідемічній ситуації,

– розповів Віктор Ляшко.

Які регіони можуть посилити карантин: коротко

Станом на 12 червня в усіх регіонах України ситуація з заповненням лікарняних ліжок і проведенням тестувань на коронавірус у нормі й відповідає обмеженням уряду.

Водночас за даними Кабінету Міністрів України, одразу в 10 регіонах занадто висока інцидентність коронавірусу: