Віктор Ляшко заявив, що регіони мають посилювати карантин, враховуючи ключові показники захворюваності. Всього є три причини посилити карантин – протилежні тим, які дозволяють його послаблювати.

Рішення про те, які саме карантинні заходи мають знову посилити, ухвалює сама місцева влада, розповів головний санітарний лікар України в ефірі одного з телеканалів. Про це пише 24 канал.

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Передовсім причиною для посилення карантину є висока інцидентність нових випадків. Якщо впродовж трьох діб в регіоні хворіє більше як 12 осіб на 100 тисяч населення, обмеження мають посилити.

Ще однією причиною для посилення карантину є висока заповненість лікарняних ліжок в інфекційних відділеннях лікарень. Цей показник не має перевищувати 50%.

Крім того, регіон повинен посилювати карантин, якщо він не проводить достатньої кількості тестувань на коронавірус. Достатнім вважається щонайменше 12 тестів на добу на кожні 100 тисяч населення.

Якщо три дні поспіль ці показники перевищені, то регіони схвалюють рішення про те, як вони відходять назад, які пом'якшення потрібно скасовувати й переходити на більш жорсткий режим,

– пояснив Віктор Ляшко.

Які регіони можуть посилити карантин: коротко

Станом на 12 червня в усіх регіонах України ситуація з заповненням лікарняних ліжок і проведенням тестувань на коронавірус у нормі й відповідає обмеженням уряду.

Водночас за даними Кабінету Міністрів України, одразу в 10 регіонах занадто висока інцидентність коронавірусу: