Виктор Ляшко заявил, что регионы должны усиливать карантин, учитывая ключевые показатели заболеваемости. Всего есть три причины усилить карантин – противоположные тем, которые позволяют его ослаблять.

Решение о том, какие именно карантинные меры должны снова усилить, принимает сама местная власть, рассказал главный санитарный врач Украины в эфире одного из телеканалов. Об этом пишет 24 канал.

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Прежде всего причиной для усиления карантина является высокая инцидентность новых случаев. Если в течение трех суток в регионе болеет более 12 человек на 100 тысяч населения, ограничения должны усилить.

Еще одной причиной для усиления карантина является высокая заполненность больничных коек в инфекционных отделениях больниц. Этот показатель не должен превышать 50%.

Кроме того, регион должен усиливать карантин, если он не проводит достаточного количества тестов на коронавирус. Достаточным считается не менее 12 тестов в сутки на каждые 100 тысяч населения.

Если три дня подряд эти показатели превышены, то регионы одобряют решение о том, как они отходят назад, которые смягчения нужно отменять и переходить на более жесткий режим,

– пояснил Виктор Ляшко.

Регионы могут усилить карантин: коротко

По состоянию на 12 июня во всех регионах Украины ситуация с заполнением больничных коек и проведением тестирования на коронавирус в норме и соответствует ограничениям правительства.

В то же время по данным Кабинета Министров Украины, сразу в 10 регионах слишком высокая инцидентность коронавируса: