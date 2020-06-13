Виктор Ляшко заявил, что украинское правительство не рассматривает возможности в один момент вернуть жесткий карантин. В то же время он выразил убеждение, что рост новых случаев коронавируса после послаблений свидетельствует, что жесткий карантин в марте был правильным решением.

Сейчас на территории Украины продолжает работать адаптивный карантин, подчеркнул главный санитарный врач во время своего брифинга 13 июня, сообщает 24 канал.

К слову При каких условиях местные власти могут усиливать карантин: объяснение Ляшко

Для этого определены 3 базовых индикатора – инцидентность, количество тестирований и заполненность больничных коек в инфекционных отделениях,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

По его словам, если в одной из областей в течение трех суток один из этих показателей не соответствует норме, установленной правительством, там должно состояться заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"На заседании комиссия должна определить, почему так происходит, установить отрасль экономики, которая дает такой негативный результат и уменьшить смягчение, которое было введено на предыдущем этапе", – пояснил замглавы Минздрава.

Он привел пример, что в Житомирской области после трехдневного превышения показателя инцидентности областная комиссия собралась на заседание и отменила деятельность гостиниц и заведений общественного питания внутри помещения.

Аналогичные случаи происходят во всех областях. Сейчас национальная комиссия дала обязательство усилить контроль за областными комиссиями. Мы будем четко отслеживать, соответствуют ли решения регионов эпидемической ситуации,

– рассказал Виктор Ляшко.

Какие регионы могут усилить карантин: коротко

По состоянию на 12 июня во всех регионах Украины ситуация с заполнением больничных коек и проведением тестирований на коронавирус в норме и соответствует ограничениям правительства.

В то же время, по данным Кабинета Министров Украины, сразу в 10 регионах слишком высокая инцидентность коронавируса: