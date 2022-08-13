Кровавая авантюра с пропастью в конце
русские и путин точно сделали выводы из войны в Афганистане, которой не выдержал СССР и распался. Я думаю, что путин проигрывает войну против Украины и его отстранят от власти, начнутся реформы. путин начал эту войну, чтобы удержать свое политическое влияние. Это была его первоочередная цель.
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Когда диктатор начинает войну, он мобилизует пропагандистскую машину и его популярность растет. Поддержка путина терпит крах, когда он проигрывает войну. Затем он потеряет и поддержку олигархов. Потому путин продолжает войну.
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Даже если будет прекращение огня, это будет временная мера. путин не хочет давать Украине время трансформировать армию с помощью современного западного вооружения и учений от специалистов НАТО.
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Кажется, силовики Путина даже сильнее российской армии. Но я уже упоминал о роли олигархов и сценарии победы Украины. И я верю, что у русских богачей есть план по тому, как заменить путина.
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