При каких условиях и когда Путин может решиться на всеобщую мобилизацию для 24 Канала предположил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Когда могут объявить мобилизацию в России

"Путин не хочет объявлять мобилизацию, ведь это будет огромный вызов для системы власти. Мобилизация, которая уже подготовлена военным комиссариатом, будет охватывать крупнейшие города", – отметил оппозиционер.

Общая готовность к мобилизации в России почти стопроцентная. Генштаб получил от военного комиссариата полную инвентаризацию мобилизационного ресурса, план кого, где и как можно призвать в армию. Останавливает это только политическое решение, рассказал Гудков.

"Путин медлит, вероятно, рассчитывает на поднятие выплат за добровольное вступление, ведь население еще идет в военкоматы", – акцентировал Гудков.

Однако проблемы нарастают, ведь за сутки потери российской армии убитыми и ранеными более тысячи человек, а ежедневно мобилизовать удается до тысячи человек максимум.

По оценкам экспертов, Путин будет вынужден пойти на мобилизацию не позднее ноября. Я с оценкой согласен, хотя, возможно, обстоятельства будут такими, что начало будет даже ускорено. Я не исключаю, что это может произойти во второй половине октября,

– резюмировал оппозиционер.