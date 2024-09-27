За яких умов і коли Путін може відважитися на загальну мобілізацію для 24 Каналу припустив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Коли можуть оголосити мобілізацію в Росії

"Путін не хоче оголошувати мобілізацію, адже це буде величезний виклик для системи влади. Мобілізація, яка вже підготовлена воєнним комісаріатом, буде охоплювати найбільші міста", – зауважив опозиціонер.

Загальна готовність до мобілізації в Росії майже стовідсоткова. Генштаб отримав від воєнного комісаріату повну інвентаризацію мобілізаційного ресурсу, план кого, де та як можна призвати до війська. Зупиняє це лише політичне рішення, розповів Гудков.

"Путін зволікає, імовірно, розраховує на підняття виплат за добровільний вступ, адже населення ще йде до військкоматів", – акцентував Гудков.

Однак проблеми наростають, адже за добу втрати російської армії вбитими та пораненими понад тисячу осіб, а щоденно мобілізувати вдається до тисячі осіб максимум.

За оцінками експертів, Путін буде змушений піти на мобілізацію не пізніше листопада. Я з оцінкою згодний, хоча, можливо, обставини будуть такими, що початок буде навіть прискорено. Я не виключаю, що це може статися в другій половині жовтня,

– резюмував опозиціонер.