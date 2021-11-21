Когда Рада примет Бюджет: Корниенко назвал вероятные даты
Источник:Укринформ
Правительство пока еще не подало в Верховную Раду доработанный проект Государственного бюджета на 2022 год. Принимать его планируют в конце ноября или в декабре.
Чтобы принять бюджет, у нардепов есть 2 пленарные недели работы. Об этом рассказал вице-спикер парламента Александр Корниенко.
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Когда примут проект
- с 30 ноября по 3 декабря;
- или с 14 по 17 декабря.
По словам Корниенко, будут пытаться рассмотреть Бюджет в первую неделю, однако пока нет конечного возвращенного проекта с доработками от правительства.
Если Кабмин успеет вернуть проект в Раду на следующей неделе, вероятно, его будут принимать на пленарной неделе с 30 ноября до 3 декабря. Однако необходимо еще комитетское рассмотрение.
Корниенко склоняется к мнению, что принятие госбюджета во втором чтении состоится на другой пленарной неделе – с 14 по 17 декабря.
Он должен быть принят до Нового года,
– подчеркнул вице-спикер.
Корниенко говорит о "сопротивлении"
Политик признался, что есть "системное сопротивление" принятию так называемых ресурсных законопроектов. Например, № 5600. Инициатива может увеличить ресурсную базу бюджета на "несколько десятков миллиардов гривен".
Что известно о Бюджете-2022
- Верховная Рада 20 октября одобрила проект Государственного бюджета на 2022 год в первом чтении.
- Бюджет предусматривает рост заработных плат для медработников, увеличение стипендий для студентов, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для получения жилья.
- Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что проект Бюджета существенно изменится между первым и вторым чтениями.
Основные показатели Госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала