Когда Рада примет Бюджет: Корниенко назвал вероятные даты

Правительство пока еще не подало в Верховную Раду доработанный проект Государственного бюджета на 2022 год. Принимать его планируют в конце ноября или в декабре.

Чтобы принять бюджет, у нардепов есть 2 пленарные недели работы. Об этом рассказал вице-спикер парламента Александр Корниенко.

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Когда примут проект

с 30 ноября по 3 декабря; или с 14 по 17 декабря.

По словам Корниенко, будут пытаться рассмотреть Бюджет в первую неделю, однако пока нет конечного возвращенного проекта с доработками от правительства.

Если Кабмин успеет вернуть проект в Раду на следующей неделе, вероятно, его будут принимать на пленарной неделе с 30 ноября до 3 декабря. Однако необходимо еще комитетское рассмотрение.

Корниенко склоняется к мнению, что принятие госбюджета во втором чтении состоится на другой пленарной неделе – с 14 по 17 декабря.

Он должен быть принят до Нового года,

– подчеркнул вице-спикер.

Корниенко говорит о "сопротивлении"

Политик признался, что есть "системное сопротивление" принятию так называемых ресурсных законопроектов. Например, № 5600. Инициатива может увеличить ресурсную базу бюджета на "несколько десятков миллиардов гривен".

Что известно о Бюджете-2022

Верховная Рада 20 октября одобрила проект Государственного бюджета на 2022 год в первом чтении.

Бюджет предусматривает рост заработных плат для медработников, увеличение стипендий для студентов, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для получения жилья.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что проект Бюджета существенно изменится между первым и вторым чтениями.



Основные показатели Госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала