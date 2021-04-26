Наиболее вызывающие геополитические преступления Россия совершала, прикрываясь защитой прав неких этнических групп. В клубах этого синего тумана русские отжали у Молдовы Приднестровье, у Грузии – Абхазию и Южную Осетию, у Украины – Крым и часть Донбасса…

Россия – инициатор этноцида малых народов

При этом сама РФ – безжалостный угнетатель малых народов. Она причастна к критическому уменьшению численности народностей Севера, преследованию местных правозащитников, насаждению русского языка вместо национальных.

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Приведем свежие кричащие примеры репрессий РФ на национальной почве.

Башкирский публицист Айрат Дильмухаметов в августе 2020-го приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности РФ и пропаганде терроризма.

Карим Ямадаев из Набережных Челнов, автор сатирического сериала "Судья Грэмм", больше года провел в СИЗО. Признан виновным по статье призывы к терроризму.

Против татарской писательницы Фаузии Байрамовой возбудили уголовное дело после ее выступления на Дне памяти, посвященному защитникам Казани, погибшим в боях с войсками Ивана Грозного.

В 2017-м Павел Суляндзига – заместитель председателя Рабочей группы ООН по правам человека, создатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – попросил политическое убежище в США. В РФ против него сфабриковано уголовное дело.

Наиболее громким событием, раскрывающим "вычурность" этнополитики РФ, стало выступление старейшины эрзянского народа Сыреся Боляеня на ХХ сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Он родился в Саранске, но живет в Украине, возглавляя национальное сообщество Erźań val и движение "Свободный Идель-Урал". Эрзя – угро-финский народ Мордовии и Чувашии.

С трибуны ООН Боляень обвинил Кремль в этноциде.

За 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в этническую группу на грани исчезновения. Без войны, эпидемий и депортаций. В похожей ситуации – наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные партии, университеты, учиться на родном языке. Тот, кто борется за права своего народа – преследуется как экстремист или подвергается принудительному психиатрическому лечению, – заявил Боляень.

Насильственная русификация эрзя как пример этноцида

Интересно, что правозащитник выступил в ООН по украинской квоте, поскольку живет в нашей стране, а въезд в РФ ему запрещен. За спиной у него находились два флага – Украины и национальный. Этот доклад стал первой речью на официальном мероприятии ООН, произнесенной на эрзянском языке.

Старейшина призвал международное сообщество усилить давление на РФ. "Эрзя могут выжить в пандемию, но не могут выжить в РФ. Международное давление на Москву убережет нас от последней фазы этноцида", – подчеркнул он. За 8 лет (с 2002-го до 2010-го) количество представителей мордовских групп сократилось в РФ на 100 тысяч человек (до 744 тысяч). При этом свыше 312 тысяч из них на тот момент не владело родным языком.

Боляень Сыресь считает, что распад РФ позволит восстановить статус его народа.

Не стоит ждать решения проблем из Москвы. В РФ есть два города для жизни – Москва и Санкт-Петербург. Остальное – территории для выкачки нефти, газа, вырубки леса и утилизации отходов. Эрзя должны заявить о себе как о субъекте – с правами, интересами и задачами, – заявил Боляень Сыресь.

По словам активиста, Путин определил эрзянам грани дозволенного. "Проводите праздники, пойте песни, танцуйте. Но государственность, язык, телеканалы, академия наук и университеты, развитие – только для русских. Хотите большего? Становитесь русскими", – с горечью подчеркнул Боляень.

По его убеждению, у народа эрзя нет будущего в имперском государстве. "Либо Россия прекратит свое существование как империя, либо эрзянский народ, а с ним – и множество других, исчезнут навеки. Мы должны готовиться к новому 1990 году, когда у эрзян появиться шанс стать хозяевами своей судьбы", – подчеркивает старейшина.

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Ситуация эрзян характерна и для других народностей РФ. К примеру, в РФ насчитывается 41 коренной малочисленный народ Севера, Сибири и Дальнего Востока. Всего их – около 250 тысяч человек. Положение у них уязвимое. Развитие на их территориях нефте– и газодобычи разрушает традиционные жизненные ареалы. В Ямало-Ненецком автономном округе нефтяные разливы ставят под угрозу существование хантов – оленеводов. В Коми – нефть, вытекающая из аварийных нефтепроводов, убивает все живое, загрязняя реки.

Репрессии против малых народов – основа национальной политики Кремля

При этом большие народы РФ тоже сталкиваются с национальными репрессиями. В Татарстане, по данным переписи, с 2002-го по 2010-й количество татароязычных граждан уменьшилось на 20%. За это же время количество людей, владеющих удмуртским, сократилось на 30%.

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За прошедшие после переписи 10 лет ситуация стала критичной. Особенно после отмены Госдумой в 2018-м обязательного изучения национальных языков. В результате все они, кроме русского, не являются обязательной частью школьной программы. Представители татарской, башкирской, чувашской общественности заявили, что это решение ускоряет исчезновение их языков.

Их позицию поддерживают европейские правозащитники. В январе 2019-го эксперты Консультативного комитета Рамочной конвенции о защите нацменьшинств Совета Европы заявили про растущее доминирование русского языка при отсутствии эффективной поддержки языков нацменьшинств. А Европейская комиссия против расизма и нетерпимости в марте 2019-го обвинила РФ в расизме и политически мотивированных преследований мусульман.

Кремль жестоко подавляет национальную идентичность народов, пытаясь упредить распад империи по границам республик. Ведь на многих территориях РФ запущены необратимые встречные процессы – как реакция на политику подавления. И уже местные русские становятся объектом агрессивной депопуляции. Бесцеремонность Кремля вакцинирует национальные элиты куда эффективней, чем ветеринарные пилюли "Спутник-В". Вырабатывая на территориях мощные "антитела" против кремлевского "вируса".

Шанс для Украины

Правильное прочтение этого кейса важно для Украины и мирового сообщества. Это – маяк для понимания национальной политики Кремля. И – для дальнейшего прогнозирования процессов, которые в РФ «бьют копытом». Нам важно находить и сдавливать слабые места России, детонируя их фантомными имперскими болями и провоцируя ее распад.

Логику внутреннего расшатывания РФ изложили основатели платформы "Свободный Идель-Урал". Это – ненасильственные действия в рамках международного права с целью реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.

Один из инструментов – создавать публичные площадки для сил, шатающих империю изнутри. В этом ключе предоставление высокой трибуны старейшине эрзянского народа – тонкий красивый жест. Его точно оценили в Кремле. Ведь так мы их отвлекаем на гашение внутренних пожаров.

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Важно пронимать, что на значительной части РФ имперское влияние Кремля ослаблено. Оно держится на субсидиях из центра и силовом факторе. И первое, и второе размываются в силу о слабости РФ и необходимости колотить в боевые бубны на украинской границе. А тем временем национальные элиты берут под контроль ключевые процессы на своих территориях.

Эти процессы – угрожающие для Кремля. В некоторых республик РФ русские стали угнетаемым меньшинством. В Ингушетии и Чечне их депопуляция завершена. До уровня – 0,8% и 1,9% в общем национальном составе. В Дагестане русских – 3,6%. В Калмыкии практически все кнопки пульта управления – в руках нерусского большинства. Местные элиты Тывы выдавливают русских из всех сфер жизни. Еще одни сибирские тюрки – якуты – невосприимчивы к "русскому миру" со времен войны с "бандформированием" Ермака.

Коренные народы России заговорили:

По формальным признакам процессы, направленные на вытеснение русского населения – такой же этноцид, как и повальная дискриминация Кремлем других народов. Важно, что и первое, и второе – на совести Кремля. А гласное – оба процесса разрушают РФ изнутри, приближая ее распад.

В Кремле, наверняка, просчитывают сепаратные риски в случае парадов региональных суверенитетов. Там понимают, что ввязывание РФ в международную конфронтацию запустило внутри страны необратимые сепаратные процессы. И – что местные элиты готовы на ходу спрыгивать с имперского паровоза. Хоть тушкой, хоть чучелом… А Украине в этой ситуации достаточно подбрасывать дрова в топку "поезда в огне". Чтобы crazy train поскорее снесло с нашего пути.