Сейчас Кремль не считает ни количества потерянных военных, ни количества техники, которую уничтожают на поле боя. Однако это может в конце концов привести россиян к провалу. О том, сколько еще должна потерять Россия, чтобы почувствовать проблемы, 24 Канала рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Читайте больше Враг продвигается в районе Авдеевки и к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Когда Россия не сможет наращивать свой ресурс

Согласно сводкам Генштаба ВСУ, ежедневно на войне против Украины погибает от 740 до 1400 российских оккупантов. Однако даже несмотря на это вражеской армии удается наращивать атаки, и проблем с нехваткой личного состава нет.

Сейчас в России такая ситуация, что сколько они набирают, столько же ежедневно погибает на войне. Это позволяет им пока держать баланс, чтобы не терять больше чем мобилизуют. На определенном горизонте планирования у них вообще не останется людей. Но пока они есть и деньги – это существенный аргумент для пополнения армии,

– пояснил Иван Ступак.

В ряды вооруженных сил России вербуют не только самих россиян, но и наемников из Непала, Латинской Америки и тому подобное.

"Можно только предположить, сколько должно погибать ежедневно (чтобы силы России иссякли – 24 Канал). По моему убеждению, это отметка от двух тысяч. Тогда это будет серьезный месяц для российского баланса в вооруженных силах", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Математически россияне превосходят Украину фактически по всем показателям. У России больше денег, больше живой силы и техники. Парадоксально, но все это не работает.

"За 10 лет войны россияне захватили 18% украинской территории. "Серьезное достижение"", – иронизирует Ступак.

В штурмы отправляют ненужных

В Институте изучения войны сообщили, что россияне проводят активные штурмы. Чем они активнее, тем больше потери, что, собственно, понятно. Интересной деталью является то, что в основном погибают именно российские добровольцы.

В первую волну штурмов идут те, кто для россиян не имеют никакой стоимости. Они каким-то собственным способом формируют батальоны, возможно, это штрафбаты. А за первой волной идут более опытные, подготовленные регулярные военные ВС России,

– объяснил Ступак.

Что также интересно отметить, россиян возмущает ситуация на левом берегу Херсонской области, где украинские военные удерживают и иногда расширяют плацдарм.

"В российской пропаганде есть большое разочарование и обида на Крынки. Они говорят, что с их стороны стоит целый командующий ВДВ генерал-полковник (Михаил) Теплинский, а с украинской стороны – сержанты. То есть сержант противостоит генерал-полковнику, и они все равно ничего не могут сделать", – рассказал экс-сотрудник СБУ.

Действительно трудно осознать, как украинским защитникам удается держаться в Крынках, ведь это село является фактически длинной полосой, где даже домов не видно. И несмотря на наличие там элитных российских подразделений, достичь успеха оккупантам не удается.

Актуальные потери россиян в войне

Достигая определенных территориальных достижений, Россия теряет колоссальное количество военных. С начала полномасштабного вторжения российская армия уже уменьшилась на более чем 410 тысяч человек. Из них – 880 отправилось на концерт к Кобзону 25 февраля.

Однако не меньшими также являются потери захватчиков в технике. По состоянию на 26 февраля ВСУ уничтожили: