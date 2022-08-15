Для обеспечения правобережной группировки оккупанты надеются на использование понтонных и баржовых переправ, однако их хватит исключительно для эвакуации. Об этом 24 каналу рассказал херсонский журналист и активист Владимир Молчанов.
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Экстренный побег
По его словам, тыловые структуры армии России могут опасаться, что во время экстренной эвакуации фронтовые части захватят переправы и будут сами переправляться, а тыловых оставят на произвол судьбы.
"То, что сбежали генералы, фсб-шники и явно уменьшается количество тех карателей, которые стоят в самом Херсоне – это действительно факт. Тыловые структуры наиболее чувствительны к событиям на фронте и чувствуют обонянием, какое будет будущее у них", – отметил журналист.
Молчанов констатирует, что высшее командование российских соединений на Правобережье никогда не находилось.
"Максимальный уровень присутствия – это командиры бригад. Как правило, это в российской армии полковники", – указывает активист.
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Для российских военных все только начинается
Журналист признает, что на правом берегу Херсона также были генералы, но они находились преимущественно вблизи местного коллаборанта Владимира Сальдо. Молчанов добавляет, что в любом случае положение армии России на Правобережье будет осложняться.
"О военных российских – все только начинается. До сих пор российские военные думали, что ничего страшного не произошло, потому что, в крайнем случае, они сделают понтонные переправы и баржи", – указал херсонский активист.
По его словам, оккупанты сегодня используют гибридную понтонно-паромную переправу, однако отметил, что ее легко уничтожить и ее хватит исключительно для эвакуации.
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