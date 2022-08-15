Для обеспечения правобережной группировки оккупанты надеются на использование понтонных и баржовых переправ, однако их хватит исключительно для эвакуации. Об этом 24 каналу рассказал херсонский журналист и активист Владимир Молчанов.

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Экстренный побег

По его словам, тыловые структуры армии России могут опасаться, что во время экстренной эвакуации фронтовые части захватят переправы и будут сами переправляться, а тыловых оставят на произвол судьбы.

"То, что сбежали генералы, фсб-шники и явно уменьшается количество тех карателей, которые стоят в самом Херсоне – это действительно факт. Тыловые структуры наиболее чувствительны к событиям на фронте и чувствуют обонянием, какое будет будущее у них", – отметил журналист.

Молчанов констатирует, что высшее командование российских соединений на Правобережье никогда не находилось.

"Максимальный уровень присутствия – это командиры бригад. Как правило, это в российской армии полковники", – указывает активист.

Российские командиры покидают Херсон: смотрите видео

Для российских военных все только начинается

Журналист признает, что на правом берегу Херсона также были генералы, но они находились преимущественно вблизи местного коллаборанта Владимира Сальдо. Молчанов добавляет, что в любом случае положение армии России на Правобережье будет осложняться.

"О военных российских – все только начинается. До сих пор российские военные думали, что ничего страшного не произошло, потому что, в крайнем случае, они сделают понтонные переправы и баржи", – указал херсонский активист.

По его словам, оккупанты сегодня используют гибридную понтонно-паромную переправу, однако отметил, что ее легко уничтожить и ее хватит исключительно для эвакуации.

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Ситуация в Херсонской области: последние новости

Ночью 14 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту на оккупированной Херсонщине. Как рассказали в ОК "Юг", военные решили окончательно закрепить за мостом статус "непроездного".

Жителей Херсонщины призвали эвакуироваться из области. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуация нужна для того, чтобы спасти жителей региона "от холодов и врага".

Оккупационные власти Херсонщины анонсировали, будто готовы открыть 100 учебных заведений по своей программе в регионе. Однако эти учреждения полностью не укомплектованы.

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