О том, чего ждать от битвы на Донбассе – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий, заместитель министра обороны Украины (2019 – 2020) Алина Фролова.

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У России есть преимущество в количестве техники, но не в людях

Алина Фролова заметила, что идет действительно решающее сражение. Правда, у многих все еще есть представление о битве, как во Вторую мировую войну: когда колонна с одной стороны пошла на колонну с другой стороны, они сошлись и начался кулачный бой.

Сейчас мы видим, что россияне активизировались по многим направлениям и там идет подготовка, где они пытаются пробить оборону – сухопутными наступлениями, где артиллерией. Это просто активные боевые действия, которые будут продолжаться в какой-то период.

Когда россияне проиграют на Востоке, у них не останется ресурса почти ни на что, и это будет означать проигрыш России. Поэтому это важное сражение, потому что это будет окончательное поражение с точки зрения великой войны. У них останутся аргументы типа химического или ядерного оружия, и дальше это будут более партизанские или диверсионные действия, чем война. Алина Фролова Заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий, заместитель Министра обороны Украины (2019 – 2020)

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Она добавила, что через полторы – три недели, мы увидим, какая оперативная обстановка на Востоке, удалось ли россиянам достичь своих целей, удалось ли нам достичь своих целей. Потому что такая интенсивность боевых действий не может продолжаться до бесконечности – либо должны закрепляться на позициях, либо отходить.

Также за этот период будет понятно, смогут ли они активно внедрить какие-либо действия на Юге. Пока этого не видно. Там сыграло роль много факторов: укрепления, которые были созданы для невозможности высадки десанта на побережье, Мариуполь оттянул на себя огромное количество ресурсов, подбивание "Москвы", уменьшение количества их флота в Черном море. Все показывает, что возможность сухопутной или десантной операции на Юге снижается, она не исключена, но все же снижается.

– объяснила экспертка.

Алина Фролова отметила, что большинство военных экспертов заявляют, что именно с Востока они (российские войска – 24 канал) будут пытаться увеличить площадь имеющихся у них оккупированных территорий. Пока мы видим, что за последние дни значительных успехов у них нет, но это только начало эскалации и нужно смотреть, как все будет дальше развиваться.

Хорошие новости в том, что нам снабжают необходимое оружие, мы подготовлены и наша армия воюет более современно, чем российская, и все это играет в нашу пользу.

ВСУ защищают страну и отбивают атаки врага / Фото прессслужбы ВСУ

С точки зрения наступления, всегда считается, что наступающая армия должна превалировать по количеству где-то в 2 – 3 раза, мы видим, что такого превалирования в количестве людей нет. Есть превалирование в количестве техники и вооружения, но в людях нет. И это значительно снижает шансы россиян. К тому же их линия фронта довольно растянута и это не позволяет им сконцентрировать большое количество людей в одном направлении . Алина Фролова Заместитель Председателя Правления Центра оборонных стратегий, заместитель Министра обороны Украины (2019–2020)

Какая сейчас ситуация на Донбассе

Недавно Пентагон подтвердил, что российские силы за последние дни увеличили до 76 количество батальонных тактических групп (БТГ) на захваченных территориях на восточном и южном направлениях.

"С прошлой недели Россия добавила 11 батальонных тактических групп (БТГ) к своим силыам на востоке и юге Украины, в результате чего их общее количество достигло 76", - отметил представитель Пентагона.

Представитель Минобороны, полковник Александр Мотузяник, заявил, что решающая битва на Востоке страны уже началась.

Но здесь важно понимать, что наши украинские города и городки на Востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и помешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе – это, без преувеличения, решающая битва за Украину,

– сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны добавил, что в настоящее время основная цель российских оккупантов вполне понятна. Они хотят выбить ВСУ за административные границы Донбасса и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым.

"Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим", – считает Мотузяник.

Битва на Донбассе станет последней для путинских оккупантов / Фото Getty Images

По его словам, в дальнейшем российские оккупанты будут наступать и в других областях, в частности на Херсонщине, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг проводит подготовку и закрепляется в уже оккупированных местах. Но успешность этих действий будет зависеть от результатов боев в Донецкой и Луганской областях.

По мнению советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, россияне во время наступления в Донецкой и Луганской областях используют все свои оперативные резервы.

Для них это будет огромной сверхсложной задачей удержать все под нашими ударами, потому что наступать не будет никакой возможности. Это последнее наступление России. Другого не будет, – заявил Арестович.

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