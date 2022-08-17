Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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"Это может произойти (россияне перейдут в оборону – 24 канал) по расчету, когда потенциалы сравняются. Пока этого нет. Чтобы закончить успешно оборонительную операцию, а также провести контрнаступление, например, в Херсонской области, нужно поставить столько оружия, сколько предоставили за эти пол года", – сказал Романенко.

Деоккупацию могут отсрочить

По словам военного эксперта, необходимо полностью остановить продвижение россиян по всей линии фронта и вынудить их перейти к обороне.

Для того чтобы освободить оккупированные территории, американцы вообще подталкивают нас на весну следующего года. Однако оружия нужно предоставить в 4 раза больше, чем сейчас мы получили от наших союзников с Запада,

– считает Романенко.

Потребности украинской армии

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что нет необходимости мобилизовать всех подряд, однако есть необходимость в конкретных специальностях. В частности, говорится об операторах БПЛА, айтишниках, связистах, артиллеристах.

Обратите внимание – Романенко о необходимости оружия для украинской армии: смотрите видео