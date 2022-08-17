Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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"Це може відбутися (росіяни перейдуть в оборону – 24 канал) за розрахунком, коли потенціали зрівняються. Поки цього немає. Щоб закінчити успішно оборонну операцію, а також провести контрнаступ, наприклад, на Херсонщині, потрібно поставити стільки зброї, скільки надали за цих пів року", – сказав Романенко.

Деокупацію можуть відтермінувати

За словами військового експерта, необхідно повністю зупинити просування росіян по всій лінії фронту і змусити їх перейти до оборони.

Для того, щоб звільнити окуповані території, американці взагалі підштовхують нас на весну наступного року. Проте зброї треба надати в 4 рази більше, ніж зараз ми отримали від наших союзників із Заходу,

– вважає Романенко.

Потреби української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що немає потреби мобілізувати всіх підряд, однак є необхідність у конкретних спеціальностях. Зокрема, мовиться про операторів БПЛА, айтівців, зв'язківців, артилеристів.

Зверніть увагу – Романенко про потребу зброї для української армії: дивіться відео