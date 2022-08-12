Об этом 24 каналу заявил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, тем, кто придет к власти в России, нужно будет назначить кого-нибудь виновным.

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"Неизбежны процессы в бункере и в российском обществе"

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать увольнение Херсона.

Будет переворот. Придут к власти не какие-то там либералы, демократы, а такие же мерзавцы, как и сам путин,

– сказал он.

Но, отметил российский публицист, им нужно будет назвать виновного, как уже не раз было в истории Советского Союза.

Эти процессы будут неизбежны в бункере и в российском обществе,

– подчеркнул Пионтковский.

Он заявил, что окончательно пришел к такому выводу, наблюдая за реакцией различных пропагандистских и силовых фрагментов в России.

При каком условии возможен переворот в кремле: смотрите видео

Что может быть после падения режима путина

Пионтковский отметил, что пришедшим к власти в России нужно будет принять новую реальность. Поэтому они согласятся с формулой Запада и Украины.

Какая официальная формула сейчас предложена россиянам? Переговоры после отвода российских войск на линию 23 февраля,

– заметил он.

Российский публицист добавил, что дальше этой формулы начинаются мирные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Таким двухфазным является путь достижения мира.

Обратите внимание! Вероятно, кремль сам подготовил операцию по уничтожению российских военных, ответственных за зверства в Киевской области. В Институте изучения войны считают, что российская 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии, скорее всего, была уничтожена в бою.

Ситуация на фронте: последние новости

Ночью 12 августа россияне пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, но не имели успеха. Так что врагам пришлось отойти.

российские военные в очередной раз атаковали Харьков. В этот раз вражеские ракеты ударили по трем районам города.

Одним из самых трудных участков фронта остается Бахмутское направление. Здесь враг скачет из танков, артиллерии и авиации. Возле Горловки – Зайцево россияне имеют частичный успех.

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