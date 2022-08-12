Про це 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, тим, хто прийде до влади в росії, потрібно буде призначити когось винним.
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"Неминучі процеси в бункері і в російському суспільстві"
Піонтковський вважає, що нещодавні вибухи у Новофедорівці – не лише чудовий військовий експеримент, але й має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні й пропаганди може зламати звільнення Херсону.
Буде переворот. Прийдуть до влади не якісь там ліберали, демократи, а такі ж мерзотники, як і сам путін,
– сказав він.
Але, зауважив російський публіцист, їм потрібно буде назвати винного, як уже не раз було в історії Радянського Союзу.
Ці процеси будуть неминучими в бункері і в російському суспільстві,
– наголосив Піонтковський.
Він заявив, що остаточно дійшов такого висновку, спостерігаючи за реакцією різних пропагандистських і силових фрагментів у росії.
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Що може бути після падіння режиму путіна
Піонтковський зазначив, що тим, хто прийде до влади в росії, треба буде прийняти нову реальність. Тому вони погодяться з формулою Заходу і України.
Яка офіційна формула зараз запропонована росіянам? Переговори після відведення російських військ на лінію 23 лютого,
– зауважив він.
Російський публіцист додав, що далі за цією формулою розпочинаються мирні переговори про повне відновлення територіальної цілісності України. Таким двофазним є шлях досягнення миру.
Ситуація на фронті: останні новини
- Вночі 12 серпня росіяни намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки, але не мали успіху. Тож ворогам довелося відійти.
- російські військові уже вкотре атакували Харків. Цього разу ворожі ракети вдарили по трьох районах міста.
- Однією з найважчих ділянок фронту залишається Бахмутський напрямок. Тут ворог гатить із танків, артилерії та авіації. Біля Горлівки – Зайцевого росіяни мають частковий успіх.
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