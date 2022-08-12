Згідно з повідомленням Генштабу, окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки, але не мали успіху. Тож ворогам довелося відійти.

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Бої біля багатостраждального селища Піски тривають

Наразі тривають бойові дії біля селища Піски. Російські загарбники продовжують гатити по цьому населеному пункту з артилерії, не залишаючи від нього жодного живого місця.

Крім цього, ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, але успіху не мав й відійшов.

росіяни мають частковий успіх в напрямку Горлівка – Зайцеве

Російські загарбники ведуть наступ в напрямку Горлівка – Зайцеве і, на жаль, мають там частковий успіх. Також після проведення перегрупування вороги поновили наступ на Кодему – бойові дії тривають.

У Генштабі наголосили, що українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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