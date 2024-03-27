Настоящее чудо: когда сходит Благодатный огонь – на католическую или православную Пасху

Схождение Благодатного огня происходит каждый год в Иерусалиме в последнюю субботу перед Пасхой. Происходит это в священном месте – Гробе Господнем.

Чудо благодатного огня происходит именно на том месте, где был похоронен Иисус Христос, пишет 24 Канал.

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Когда появился благодатный огонь

История гласит, что первым Благодатный огонь увидел апостол Петр, когда пришел к гробнице Христа, потому что знал, что он ожил. Впервые о нем писали еще в IV веке, а теперь себе и невозможно представить предпасхального времени без огня, который передают в каждый уголок мира.

Как восходит благодатный огонь

Благодатный огонь сходит только по православному календарю в Великую субботу – 4 мая. Его выносят на священном богослужении в Великую субботу из храма Воскресения Господня в Иерусалиме. Это событие символизирует появление Иисуса на земле после воскресения. Говорят, что как огонь выносят из Гроба, так и вышел сам Спаситель.

Восхождение огня происходит под строгим контролем. Накануне Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. В субботу утром часовню, возведенную над гробом – кувуклию, осматривают делегации всех христианских церквей, а затем запечатывают Гроб.



Благодатный огонь сходит каждый год / Фото Bloomberg Asia

После этого начинается церковное шествие. В период с 14 до 15 часов Иерусалимский патриарх идет в кувуклию и заходит внутрь с факелами и свечами, читая молитву. Что интересно, патриарх заходит с 33 свечами, которые означают количество лет Иисуса на момент смерти. После этого появляется Благодатный огонь, а лампадки с огнем развозят в разные страны.

Верующие могут увидеть это чудесное событие вживую или же в прямой трансляции. Обычно, на схождение благодатного огня съезжаются множество людей со всех уголков мира, чтобы увидеть схождение чуда собственными глазами.

Благодатный огонь – это видимый знак от Господа, милость Божья для людей. Священники говорят, что он сходит для того, чтобы люди "зажигались верой". Считается, если он не сойдет, то это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Говорят, что Благодатный огонь поддерживается в кувуклии круглый год и угасает только в следующую Великую субботу, перед следующим схождением.