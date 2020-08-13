Когда состоится встреча ТКГ в Минске: Зеленский назвал дату
Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшая встреча представителей трехсторонней контактной группы относительно Донбасса запланирована на 18 августа. Глава государства отметил, что процесс заседания ТКГ не остановится, однако на него могут повлиять белорусские протесты.
По словам Зеленского, встреча пройдет в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Об этом президент рассказал на брифинге, передает 24 канал.
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О чем будут говорить на заседании ТКГ
Главными темами встречи будут:
- продолжение режима тишины;
- вопрос обмена пленными.
Мы уже передали ОБСЕ список (на обмен – 24 канал). ОБСЕ его поддержал. Там около 100 человек. Сейчас мы ждем, что с той стороны предоставят свой согласованный список и потом ОБСЕ определиться, когда технически состоится обмен,
– заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что процесс заседания ТКГ не остановится. Однако он еще не знает, повлияет ли на встречу ситуация в Беларуси.
Кроме этого, президент обратил внимание на белорусские протесты и призвал украинцев пока не посещать Беларусь.
Что происходит в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, победу в которых с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Есть многочисленные факты правонарушений и фальсификаций выборов.
- Недовольные избиратели вышли на мирные демонстрации по всей Беларуси. Однако митинги превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы били и задерживали людей, а также применяли против них оружие.
- За несколько дней протестов задержаны более 6 тысяч человек есть сотни раненых и, по предварительной информации, 2 погибших.
- Главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была уехать в Литву.