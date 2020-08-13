Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшая встреча представителей трехсторонней контактной группы относительно Донбасса запланирована на 18 августа. Глава государства отметил, что процесс заседания ТКГ не остановится, однако на него могут повлиять белорусские протесты.

По словам Зеленского, встреча пройдет в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Об этом президент рассказал на брифинге, передает 24 канал.

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О чем будут говорить на заседании ТКГ

Главными темами встречи будут:

продолжение режима тишины;

вопрос обмена пленными.

Мы уже передали ОБСЕ список (на обмен – 24 канал). ОБСЕ его поддержал. Там около 100 человек. Сейчас мы ждем, что с той стороны предоставят свой согласованный список и потом ОБСЕ определиться, когда технически состоится обмен,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что процесс заседания ТКГ не остановится. Однако он еще не знает, повлияет ли на встречу ситуация в Беларуси.

Обратите внимание! Впервые заседание ТКГ пройдет под председательством нового главы украинской делегации Леонида Кравчука. В переговорах также будет участвовать премьер-министр Украины 1991 года Витольд Фокин.

Кроме этого, президент обратил внимание на белорусские протесты и призвал украинцев пока не посещать Беларусь.

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