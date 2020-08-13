Коли відбудеться зустріч ТКГ у Мінську: Зеленський назвав дату
Президент Володимир Зеленський заявив, що найближча зустріч представників тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запланована на 18 серпня. Глава держави зазначив, що процес засідання ТКГ не зупиниться, однак на нього можуть вплинути білоруські протести.
За словами Зеленського, зустріч пройде у новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Про це президент розповів на брифінгу, інформує 24 канал.
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Про що говоритимуть на засіданні ТКГ
Головними темами зустрічі будуть:
- продовження режиму тиші;
- питання обміну полоненими.
Ми вже передали ОБСЄ список (на обмін – 24 канал). ОБСЄ його підтримав. Там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо, що з тієї сторони нададуть свій узгоджений список і потім ОБСЄ має визначитись, коли технічно відбудеться обмін,
– заявив президент.
Зеленський підкреслив, що процес засідання ТКГ не зупиниться. Однак він ще не знає, чи вплине на зустріч ситуація в Білорусі.
Окрім цього, президент звернув увагу на білоруські протести та закликав українців поки що не відвідувати Білорусь.
Що відбувається у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, перемогу у яких з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Є численні факти правопорушень і фальсифікацій виборів.
- Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації по всій Білорусі. Однак мітинги перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці били та затримували людей, а також застосовували проти них зброю.
- За кілька днів протестів затримано понад 6 тисяч людей, є сотні поранених та, за попередньою інформацією, 2 загиблих.
- Головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська під тиском змушена була виїхати до Литви.