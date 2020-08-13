Президент Володимир Зеленський заявив, що найближча зустріч представників тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запланована на 18 серпня. Глава держави зазначив, що процес засідання ТКГ не зупиниться, однак на нього можуть вплинути білоруські протести.

За словами Зеленського, зустріч пройде у новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Про це президент розповів на брифінгу, інформує 24 канал.

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Про що говоритимуть на засіданні ТКГ

Головними темами зустрічі будуть:

продовження режиму тиші;

питання обміну полоненими.

Ми вже передали ОБСЄ список (на обмін – 24 канал). ОБСЄ його підтримав. Там близько 100 людей. Зараз ми чекаємо, що з тієї сторони нададуть свій узгоджений список і потім ОБСЄ має визначитись, коли технічно відбудеться обмін,

– заявив президент.

Зеленський підкреслив, що процес засідання ТКГ не зупиниться. Однак він ще не знає, чи вплине на зустріч ситуація в Білорусі.

Зверніть увагу! Вперше засідання ТКГ відбудеться під головуванням нового очільника української делегації Леоніда Кравчука. У переговорах також братиме участь прем'єр-міністр України 1991 року Вітольд Фокін.

Окрім цього, президент звернув увагу на білоруські протести та закликав українців поки що не відвідувати Білорусь.

Що відбувається у Білорусі