Україна може реалізувати умови так званої формули Штайнмаєра щодо Донбасу лише в одному випадку – якщо це буде відповідати нашим інтересам.

Формула Штайнмаєра – ключовий елемент політичного блоку мінських угод. Якщо виконання її умов буде вигідним українській стороні, проєкт реалізують. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо НВ.

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Ми зараз займаємося безпекою, але готові рухатися шляхом виконання політичної частини Мінська, безумовно, і формула Штайнмаєра є його частиною. Якщо ми будемо бачити, що комплексне рішення, на яке ми виходимо, буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?

— поділився Кулеба.

Він також наголосив, що безпекова частина домовленостей є головною, і якщо її не дотримають, перспектива подальших переговорів зникне.

Кравчук про формулу Штайнмаєра

Леонід Кравчук, якого президент Зеленський призначив головою української делегації в мінській ТКГ, заявив, що українська сторона ніколи не відмовлялися від формули Штайнмаєра.

Інша річ – як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм залучення або впровадження формули в практичне життя. Як це зробити – потрібно думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу потрібно ухвалювати, тому що її схвалили та водночас підписали в ТКГ,

– підкреслив Кравчук.

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Що передбачає формула Штайнмаєра