Україна може реалізувати формулу Штайнмаєра: Кулеба назвав умову
Україна може реалізувати умови так званої формули Штайнмаєра щодо Донбасу лише в одному випадку – якщо це буде відповідати нашим інтересам.
Формула Штайнмаєра – ключовий елемент політичного блоку мінських угод. Якщо виконання її умов буде вигідним українській стороні, проєкт реалізують. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо НВ.
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Ми зараз займаємося безпекою, але готові рухатися шляхом виконання політичної частини Мінська, безумовно, і формула Штайнмаєра є його частиною. Якщо ми будемо бачити, що комплексне рішення, на яке ми виходимо, буде відповідати інтересам України, то чому б і ні?
— поділився Кулеба.
Він також наголосив, що безпекова частина домовленостей є головною, і якщо її не дотримають, перспектива подальших переговорів зникне.
Кравчук про формулу Штайнмаєра
Леонід Кравчук, якого президент Зеленський призначив головою української делегації в мінській ТКГ, заявив, що українська сторона ніколи не відмовлялися від формули Штайнмаєра.
Інша річ – як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм залучення або впровадження формули в практичне життя. Як це зробити – потрібно думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу потрібно ухвалювати, тому що її схвалили та водночас підписали в ТКГ,
– підкреслив Кравчук.
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Що передбачає формула Штайнмаєра
- Автором формули Штайнмаєра є колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Політик вірить, що саме цей документ допоможе врегулювати ситуацію на Сході України.
- Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
- Чинності закон набуде у день дострокових місцевих виборів на окупованих територіях, а також після того, як ОБСЄ опублікує звіт, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що вибори можуть відбутися лише за однієї умови: якщо російські війська виведуть з української території. Окуповані території мають передати під контроль України. За жодних інших обставин виборів на Донбасі не буде.
- У жовтні 2019 року у містах України пройшла акція протесту "Зупинимо капітуляцію". Її учасники виступали проти реалізації формули Штайнмаєра. За даними поліції, лише у Києві на мітинг пройшло понад 10 тисяч осіб.