Украина может реализовать формулу Штайнмайера: Кулеба назвал условие
Украина может реализовать условия так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу лишь в одном случае – если это будет соответствовать нашим интересам.
Формула Штайнмайера – ключевой элемент политического блока Минских соглашений. Если выполнение ее условий будет выгодным украинской стороне, проект реализуют. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.
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Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться по пути выполнения политической части Минска, безусловно, и формула Штайнмайера является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?
— поделился Кулеба.
Он также подчеркнул, что такая часть договоренностей является главной, и если ее не выполнят, перспектива дальнейших переговоров исчезнет.
Кравчук о формуле Штайнмайера
Леонид Кравчук, которого президент Зеленский назначил главой украинской делегации в Минской ТКГ, заявил, что украинская сторона никогда не отказывались от формулы Штайнмайера.
Другое дело – как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм вовлечения или внедрения формулы в практическую жизнь. Как это сделать – нужно думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу нужно принимать, потому что ее одобрили и одновременно подписали в ТКГ,
- подчеркнул Кравчук.
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Что предполагает формула Штайнмайера
- Автором формулы Штайнмайера является бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Политик верит, что именно этот документ поможет урегулировать ситуацию на востоке Украины.
- Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
- В силу закон вступит в день досрочных местных выборов на оккупированных территориях, а также после того, как ОБСЕ опубликует отчет, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выборы могут состояться только при одном условии: если российские войска выведут с украинской территории. Оккупированные территории должны передать под контроль Украины. Ни при каких других обстоятельствах выборов на Донбассе не будет.
- В октябре 2019 года в городах Украины прошла акция протеста "Остановим капитуляцию". Ее участники выступали против реализации формулы Штайнмайера. По данным полиции, только в Киеве на митинг прошло более 10 тысяч человек.