Украина может реализовать условия так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу лишь в одном случае – если это будет соответствовать нашим интересам.

Формула Штайнмайера – ключевой элемент политического блока Минских соглашений. Если выполнение ее условий будет выгодным украинской стороне, проект реализуют. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

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Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться по пути выполнения политической части Минска, безусловно, и формула Штайнмайера является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?

— поделился Кулеба.

Он также подчеркнул, что такая часть договоренностей является главной, и если ее не выполнят, перспектива дальнейших переговоров исчезнет.

Кравчук о формуле Штайнмайера

Леонид Кравчук, которого президент Зеленский назначил главой украинской делегации в Минской ТКГ, заявил, что украинская сторона никогда не отказывались от формулы Штайнмайера.

Другое дело – как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм вовлечения или внедрения формулы в практическую жизнь. Как это сделать – нужно думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу нужно принимать, потому что ее одобрили и одновременно подписали в ТКГ,

- подчеркнул Кравчук.

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Что предполагает формула Штайнмайера