Зеленский анонсировал новые решения СНБО и "очистку органов": Данилов назвал дату
11 февраля 2023, 20:04Читати новину українською
В своем вечернем обращении 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил о значительных результатах СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавших в России. Также он анонсировал ответные шаги СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона подчеркнул, что обыски таможни и других органов – "это не одноразовая акция".
Смотрите также Громкие задержания и новые решения СНБО: Зеленский анонсировал мощные шаги по защите государства
Запрос у общества на справедливость и порядок в государстве насколько высок, что мы даже увить себе не можем,
– подчеркнул Данилов.