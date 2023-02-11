Зеленский анонсировал новые решения СНБО и "очистку органов": Данилов назвал дату

В своем вечернем обращении 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил о значительных результатах СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавших в России. Также он анонсировал ответные шаги СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона подчеркнул, что обыски таможни и других органов – "это не одноразовая акция".

Смотрите также Громкие задержания и новые решения СНБО: Зеленский анонсировал мощные шаги по защите государства

Запрос у общества на справедливость и порядок в государстве насколько высок, что мы даже увить себе не можем,

– подчеркнул Данилов.