Поставки американских дальнобойных снарядов в Украину могут занять 9 месяцев, – Bloomberg

В течение 9 месяцев США могут приступить к передаче Украине дальнобойных боеприпасов. Такие термины называют, если Штаты заключат договор с компанией Boeing.

Однако боеприпасы будут передаваться, если они все же станут частью нового пакета помощи Киеву от США.

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Какие боеприпасы могли бы передать Украине

Источники издания утверждают, что боеприпасы будут заказаны у компании Boeing. Речь идет о малогабаритных высокоточных боеприпасах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Они имеют дальность поражения до 150 км. Это вооружение не будет развернуто в Украине в ближайшее время. СМИ цитируют официального представителя, осведомленного в этой сфере.

Для первых поставок понадобится около 9 месяцев после того, как ВВС США заключат контракт с производителем бомб, компанией Boeing,

– сказал он.

Стоимость поставки GLSDB

По информации Bloomberg, на поставку этих боеприпасов сначала выделят 200 миллионов долларов.

GLSDB могут бить на расстояние, в два раза превышающее дальность стандартных ракет для HIMARS.

Отметим, GLSDB совмещает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26.

Бомба оснащена крыльями, позволяющими ей лететь к цели, а также ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность полета.

Ранее СМИ писали, что GLSDB могут находиться в пакете помощи, который США планируют объявить 3 февраля.