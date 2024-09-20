Правильное решение для нового президента

Какое-то время назад, комментируя нерешительные и аморфные действия наших союзников, я в одном из эфиров сказал фразу: "К сожалению, мы с вами живем не во времена Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана". Забавно, но сейчас эта фраза неоднократно звучит от ряда спикеров и экспертов, а это значит – зацепило.

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Вопрос предоставления Украине права наносить удары вглубь территории России будоражит наши умы уже давно, но до сих пор он так и не решен. Причина этого – исключительно политическая. Причем она имеет, скажем так, тандемный характер.

Первый момент – для нас крайне позитивный. Президент США Джозеф Байден в этом году уходит на покой, а потому его уход должен сопровождаться лебединой песней. Этой лебединой песней может стать именно его "добро" на предоставление Украине возможности наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Демонстрация поддержки Украины до последнего дня. Вхождение в исторический контекст на высоких ставках и уход на пенсию с громким хлопаньем дверью, трясущей штукатурку в кабинете Кремля.

Второй момент – для нас также положительный, но менее желательный, чем первый вариант. Следующий президент США, будь то Камала Харрис, или Дональд Трамп, но после инаугурации должны сделать первый шаг на посту президента в виде принятия определенного решения, которое всеми должно быть одинаково поддержано. Во внутренней политике США решений, которые одинаково удовлетворяли бы республиканский и демократический электорат, очень мало, а вот во внешней – вы знаете, о чем говорится.

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А потому, для того, чтобы каденция нового или нового-старого президента началась с правильного и такого, что всех удовлетворяет, решения, согласование запроса Украины относительно ударов по России может быть отложено вплоть до начала 2025 года. Да, оно будет принято, но только после инаугурации.

Именно поэтому Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган – это последние западные лидеры, которые действовали решительно, быстро и порой радикально. Именно то, чего уже как третий год не хватает цивилизованному миру.